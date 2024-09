Donald Trump e Kamala Harris apertam as mãos na cerimônia do 11 de setembro após acalorado debate

Donald Trump dar Kamala Harris não estão permitindo que os golpes do debate da noite passada atrapalhem a comemoração das vidas perdidas no 11 de setembro… os candidatos presidenciais mantiveram a compostura durante a cerimônia memorial de quarta-feira.

Poucas horas depois dos 45 e o atual vice-presidente estavam na garganta um do outro debatendo na ABC News, os dois políticos saíram para um serviço memorial no Ground Zero em Nova York… onde homenagearam as quase 3.000 pessoas que morreram lá em um ataque terrorista há 23 anos.