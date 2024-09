Donald Trump encontra-se com delegados do xerife que prenderam suposto assassino

Donald Trump está agradecendo aos delegados do xerife que desempenharam um papel fundamental na captura do suspeito na segunda tentativa de assassinato contra sua vida… elogiando todos eles como “humanos bonitos” em um encontro vertiginoso.

O ex-prez parecia estar animado quando cumprimentou o xerife do condado de Martin William D.Snyder e seus representantes em Mar-a-Lago na terça-feira… apertando as mãos e dizendo palavras de encorajamento a cada um deles – todos os quais ajudaram a prender o suposto assassino Ryan Wesley Routh.



Trump estava claramente se sentindo bem depois de sobreviver à sua segunda tentativa de assassinato do ano, enquanto brincava com o grupo… “Ainda estou aqui!!!”

Ele então pediu ao xerife Snyder que apontasse seu melhor substituto… com o homem da lei destacando um jovem parado no final da fila. Trump deu ao homem outro aceno de reconhecimento… brincando, ele não achava que Snyder realmente escolheria um favorito.

Como o TMZ relatou anteriormente … Os deputados do xerife do condado de Martin desempenharam um papel fundamental na prisão de Routh no domingo, ao pararem o suspeito de 58 anos na Interstate 95 ao norte de West Palm Beach, Flórida, antes algemando ele e trazê-lo sob custódia.

O xerife Snyder confirmou ao “TMZ Live” na segunda-feira que sua equipe foi alertada sobre o suspeito pelo Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach depois que Routh supostamente descartou sua arma – que ele nunca disparou – e fugiu do Trump International Golf Club em um SUV após a detecção por o Serviço Secreto.



16/09/24 TMZ. com

Snyder disse que eles investiram “todos os seus recursos” na localização de Routh… seguindo-o por cerca de 3 quilômetros antes de usar seus veículos para forçar o suposto culpado a parar.



