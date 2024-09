Donald Trump, Lil Baby, Brett Favre

Donald Trump está ajudando uma mãe a pagar a conta do supermercado, Lil bebê está dando a uma criança o direito de se gabar e Brett Favre está compartilhando uma grande atualização de saúde… tudo isso é o TMZ TV Hot Takes de hoje.

O primeiro é “TMZ Live”, Harvey dar Carlos divulgue o novo vídeo de Trump entregando a uma mãe de três filhos na Pensilvânia uma nota de US $ 100 em um supermercado.

Enquanto isso, no “TMZ on TV”, nossa equipe reage à apresentação de Lil Baby em um luxuoso Bar Mitzvah em Beverly Hills.

E é “TMZ Sports”, Miguel dar Mojo tenha as últimas novidades sobre a lenda do quarterback da NFL anunciando que ele foi diagnosticado com doença de Parkinson.