Donald Trump pede que Johnny Carson seja o apresentador do ‘Tonight Show’ novamente

Trump aparentemente esqueceu que Carson morreu em janeiro de 2005, após uma batalha de anos contra o enfisema. Sem mencionar que Carson estava aposentado da televisão noturna há 13 anos no momento de sua morte… tendo entregado as rédeas para Jay Leno em 1992.

Talvez Trump estivesse apenas sentindo nostalgia de uma época diferente, quando ele não era alvo de todas as piadas do monólogo – os apresentadores Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbertdar Seth Meyers todos torraram 45 em um ponto ou outro ao longo dos anos… com alguns sendo mais duros do que outros.