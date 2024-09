Download grátis do Windows 10 ISO versão completa 32 ou 64 bits com guia de instalação

Principais conclusões Guia completo sobre como baixar o Windows 10 gratuitamente, com detalhes sobre a Home Edition, recursos Pro e download de ISO de 32 bits e 64 bits.

Você está procurando um guia completo sobre como baixar o Windows 10 de graça? Bem, você chegou ao lugar certo! Nesta postagem do blog, vamos mergulhar nos detalhes de como baixar Windows 10um sistema operacional robusto e fácil de usar que continua sendo um favorito em 2024. Seja você um guru de tecnologia experiente ou apenas começando, este guia é personalizado para tornar sua jornada para baixar o Windows 10 o mais tranquila possível. Abordamos o Windows 10 Home Edition, recursos Pro, prós e como baixar o Windows 10 Full Free ISO 32 bits e 64 bits para seu laptop ou computador.

Baixe o Windows 10 grátis oficial: Já faz um bom tempo desde Windows 10 foi lançado no mercado e está indo bem. Até agora, várias atualizações foram necessárias, pois a primeira versão do Windows 10 tinha tantos bugs que muitas pessoas não optaram por ela e foram instalar o antigo e bem-sucedido Windows 8 ou 8.1. Além disso, podemos chamar o Windows 10 de um híbrido do Windows 8 e do Windows 7. Mas agora, depois de tantas atualizações enormes, vamos dar uma olhada em alguns motivos para optar pelo Windows agora em 2024, já que não há nenhum Windows 12 chegando tão cedo.

Baixe o Windows 10 Full Grátis (ISO 32-64 Bit)

Todos nós sabemos que o Windows é mundial ou podemos dizer que 90% dos computadores estão executando o sistema operacional Windows. Isso se deve à melhor interface amigável da Microsoft. E até agora eles estão fazendo seus Gráficos e Interface do usuário mais inteligente e mais leve.

O Windows 10, criação da Microsoft, foi um divisor de águas no mundo dos sistemas operacionais. É uma mistura da familiaridade do Windows 7 e da inovação do Windows 8. Com sua interface amigável e recursos aprimorados, o Windows 10 tem sido a principal escolha para usuários no mundo todo. E adivinha? Você pode baixar o Windows 10 de graça!

O Windows é considerado o sistema operacional mais popular e bem-sucedido a chegar ao mercado. Sempre que há uma nova atualização chegando para o Windows. Então, todos ficam curiosos sobre o que podem esperar desta vez do melhor player do mercado.

Baixar Windows 10 ISO – Arquivos de inicialização completos

Versão Windows [LATEST] Windows 10 22H2 x64 bits – Inglês Win10_22H2_English_x64.iso Tamanho 5,7 GB Versão 64 bits Download Baixe GRÁTIS

Windows 10 21H2 x86 bits – [English] Win10_22H2_Inglês_x86.iso

Windows 10 21H2 64 bits – [English] Win10_21H2_Inglês_x64.iso

Tamanho 5,5 GB Versão 64 bits Download Baixe GRÁTIS SHA256 7F6538F0EB33C30F0A5CBBF2F39973D

4C8DEA0D64F69BD18E406012F17A8234F

Windows 10 21H2 32 bits – [English] Win10_21H2_Inglês_x32.iso

Tamanho 3,9 GB Versão 32 bits Download Baixe GRÁTIS SHA256 31C0CE969DEEF08E0031A95EB5C0D

639B9649ADB67842FEA373308D0F86C5131

Windows 10 21H1 64 bits – [English] Win10_21H1_Inglês_x64.iso

Windows 10 21H1 32 bits – [English] Win10_21H1_Inglês_x32.iso

Windows 10 20H2 64 bits – [English] Win10_20H2_Inglês_x64.iso

Windows 10 20H2 32 bits – [English] Win10_20H2_Inglês_x32.iso

Recursos do Windows 10 Full Free disponíveis em 2024

Por que você deve instalar o Windows 10? Relaxe! Aqui, compartilhei alguns dos melhores prós que ajudam você a escolher o Windows 10 bem ao lado do seu computador.

Menu Iniciar

O mais básico é que o menu iniciar está de volta, e ele se parece um pouco com o antigo menu iniciar do Windows 8.1. Recursos como blocos dinâmicos estão de volta, e esses blocos podem ser redimensionados.

2. Visualizador de tarefas redesenhado

A Microsoft abandonou o alternador de tarefas do Windows 8, pois lançou um novo visualizador de tarefas no Windows 10 que permite aos usuários alternar entre desktops virtuais. Essa mudança pode ter sido inspirada pelos novatos que usam a barra de tarefas para alternar entre desktops em vez de outros atalhos fornecidos (Alt+Tab).

3. Aplicativos universais

Aplicativos Metro/ Aplicativos modernos/ Aplicativos da Windows Store são renomeados como aplicativos universais. Esses aplicativos também podem funcionar em telefones Windows, mas não há notícias confirmadas até agora. Haverá um único acesso à loja de aplicativos para todos os usuários do Windows 10. Além disso, todos os aplicativos mais antigos do Windows funcionarão no Windows 10. Os novos aplicativos universais funcionam em todos os lugares, de telefones a servidores. Notavelmente, eles flutuarão em seus Windows.

4. Telas consolidadas

A Microsoft descartou as diferentes telas de menu e exibições no Windows 10. Em vez disso, ela colocou ambas na mesma tela agora. O menu iniciar recém-projetado tem todos os aplicativos/programas localizados em um só lugar, e esse menu iniciar pode ser personalizado pelos usuários.

5. Cortana

Cortana é uma assistente pessoal atribuída a cada usuário do Windows 10 pela Microsoft. Cortana pode responder às perguntas feitas pelo usuário. Cortana pode ser usada para saber as condições climáticas ou para enviar e-mails, etc. Cortana também ajuda a pesquisar informações no Google. Uma alternativa à Cortana também está disponível para os usuários. Bing, um mecanismo de busca também ajuda a pesquisar respostas para suas perguntas.

6. Alto nível segurança

O Windows 10 estabeleceu novos limites em caso de segurança com suas opções de segurança inigualáveis ​​fornecidas aos usuários. Pode-se usar detecção facial junto com impressão digital e PIN como senha. Além disso, senhas visuais ou senhas de gestos de 3 movimentos podem ser usadas para proteger dados privados. Se o usuário não estiver confortável com nenhuma dessas opções de segurança, as informações da conta podem ser definidas como senha.

Requisitos mínimos do sistema ou do PC:

Antes de prosseguir, deixe-me esclarecer a principal dúvida que você tem sobre as especificações ou requisitos mínimos do seu computador:

Processador: Processador de 1 GHz ou mais rápido ou SoC (Sistema em um chip). As versões de 64 bits do Windows 10 exigem um processador que suporte os recursos CMPXCHG16b, PrefetchW e LAHF/SAHF.

Processador de 1 GHz ou mais rápido ou SoC (Sistema em um chip). As versões de 64 bits do Windows 10 exigem um processador que suporte os recursos CMPXCHG16b, PrefetchW e LAHF/SAHF. BATER: Pelo menos 1 GB para 32 bits ou 2 GB para 64 bits

Pelo menos 1 GB para 32 bits ou 2 GB para 64 bits Espaço no Disco Rígido : 16 GB para 32 bits ou 20 GB para 64 bits

: 16 GB para 32 bits ou 20 GB para 64 bits Gráficos : DirectX 9 ou posterior com driver WDDM 1.0. (Não há necessidade de gráficos se você não tiver)

: DirectX 9 ou posterior com driver WDDM 1.0. (Não há necessidade de gráficos se você não tiver) Exibição ou resolução: 1024 x 600. (ou menos que isso)

Como atualizar o Windows 7 para o Windows 10

Antes de prosseguir com este passo, certifique-se de que você está usando um produto Windows genuíno. Este método só funcionará com a versão nativa do Windows 7/8 /8.1, o que significa a versão ativada.

Etapa 1: Vá para Painel de Controle > Sistema e Segurança > Windows Update ou vá para Iniciar e digite “Configuração do Windows Update”.

Etapa 2: Lá, você receberá uma notificação do Windows Update com base no seu país e região.

Etapa 3: clique em Instalar atualizações e a atualização do Windows começará a ser baixada.

Passo 4: Agora clique no ícone do sinal do Windows na bandeja do sistema. Lá você encontrará a “Reserva Confirmada” e depois disso, Opção de Download para Windows 10.

Etapa 5: Pronto! O Windows 10 começará a ser baixado no seu PC. Agora, quando esse processo for concluído, o Windows será reiniciado automaticamente.

Baixar Windows 10 grátis (ISO 32-64 bits) grátis 2024

Primeiro, todos vocês precisam baixar o “Ferramenta de criação de mídia“. Depois disso, você pode facilmente atualizar seu Windows anterior para o Novo Windows 10.

Baixar Windows 10

Como fazer: etapas para instalar o Windows 10 no seu PC/computador

1. Após a instalação “Ferramentas de criação de mídia,” Tudo o que você precisa fazer é criar um disco de instalação do Windows 10. Clique em “Crie uma mídia de instalação.“

2. Clique em “Próximo“. então inicie-o, e você terá duas opções: ou tornar o pen drive USB inicializável para instalar o Windows ou obter o arquivo ISO. Aqui eu sugiro que você vá com o pen drive USB.

3. Agora selecione o “Opção de arquivo ISO” lá.

4. Veja a imagem abaixo. Seu processo de download começará, e levará tempo, de acordo com sua velocidade de internet.



5. Após a conclusão bem-sucedida do download do Windows 10, você receberá o arquivo .Arquivo ISO do Windows 10, e agora você precisa gravar esse arquivo ISO no disco DVD, e para isso, primeiro baixe e instale Ferramenta de download de USB/DVD do Windows.

6. Relaxe! Não deve haver problemas com um título que seja Windows 7. Mas este software funciona perfeitamente bem com Windows 7,8 ou 8.1 e Windows 10. Agora você tem que instalar o software baixado. Depois de instalá-lo agora, você tem que correr isto.

7. Agora, você pode ver uma janela pop-up com uma opção de navegação. Agora localize o caminho do arquivo ISO do Windows, selecione-o e clique no botão Avançar.

8. A etapa final para o Windows 10 é clicar no DVD para fazê-lo inicializável para instalar o Windows 10 em qualquer PC.

9. Agora, o processo de gravação começará automaticamente, ou você terá que fazê-lo. E então escolha o PC desejado onde deseja instalar o Windows 10 Free completamente.

Atualizar para o Windows 11

Em 24 de junho, a Microsoft apresentou seu novíssimo sistema operacional Windows 11 a todos os clientes. Atualize seu Windows 10 para o Windows 11 com o Guia de Instalação do Windows 11.

Tutorial em vídeo: como instalar o Windows 10 passo a passo

Comparação com outros sistemas operacionais

Quando você baixa o Windows 10, como ele se compara a outros sistemas operacionais? Vamos dar uma olhada:

Interface amigável: Comparado a outros sistemas operacionais, o Windows 10 é mais amigável, especialmente para aqueles familiarizados com o Windows.

Compatibilidade de software: o Windows 10 oferece suporte a uma ampla variedade de softwares, o que pode ser uma limitação em outros sistemas operacionais.

Atualizações regulares: o compromisso da Microsoft com atualizações regulares torna o Windows 10 mais seguro e eficiente em comparação com outros que podem não ter atualizações tão frequentes.

Conclusão :

Concluindo, a viagem para baixar Windows 10 ISO completo 64 bits grátis não é apenas sobre atualizar seu sistema; é sobre abraçar uma experiência que combina eficiência, segurança e facilidade de uso. Como exploramos, os motivos para baixar o Windows 10 são numerosos, desde seus recursos avançados até sua compatibilidade com vários softwares e hardwares. Seja você um novato em tecnologia ou um profissional experiente, o processo para baixar o Windows 10 é direto e acessível.