Drake London, do Falcons, lamenta comemoração de tiro na vitória contra os Eagles

FLOWERY BRANCH, Geórgia — Dois dias depois de Drake London marcar o touchdown da vitória no “Monday Night Football” e comemorar fazendo mímica de atirar para o alto, o wide receiver do Atlanta Falcons disse que não ficou satisfeito com o resultado.

O quarterback Kirk Cousins ​​lançou um passe para touchdown de 7 jardas para London com 34 segundos restantes na segunda-feira contra o Philadelphia Eagles. O placar empatou os Falcons, 21-21, na estrada na Filadélfia.

London, após seu primeiro touchdown MNF, disse que se empolgou um pouco no momento. Os Falcons foram marcados para uma penalidade de 15 jardas, e o kicker Younghoe Koo teve que chutar um ponto extra de 48 jardas para dar ao time a liderança, que eles mantiveram para uma grande vitória de 22-21 no início da temporada.

“É uma tendência no futebol agora fazer esse tipo de comemoração”, London disse à ESPN. “Foi meu primeiro jogo de ‘Monday Night Football’. Eu meio que me perdi ali. Não estava feliz com a posição em que coloquei meu time.”

Além disso, London disse que se arrependeu da comemoração por causa da referência à arma. Os Falcons receberam o time de futebol americano da Apalachee (Geórgia) High School em suas instalações de treinamento na semana passada, poucos dias após o tiroteio fatal ocorrido lá. A escola fica a cerca de 25 milhas da sede dos Falcons.

“Há muita coisa acontecendo no mundo com violência armada que eu não acho que deveria ter exibido lá”, disse London. “Então, não estou muito feliz com isso, e [you] provavelmente não verá isso de novo da minha parte.”

O técnico dos Falcons, Raheem Morris, disse que London pediu desculpas pela situação após o jogo. Ele disse que o time está “sensível”, dado o clima no país, especialmente perto de casa.

A mudança de Drake “foi uma celebração que você não quer que aconteça por causa da violência que acontece em nosso país, da qual somos muito sensíveis”, disse Morris. “Mas ele não teve má vontade nem intenção. E isso é um erro de todos nós, de todas as nossas partes, deixar essas coisas virem à tona à luz do que está acontecendo em nosso país, e não sermos sensíveis a essas situações, como definitivamente somos. Nós hospedamos a escola que teve a violência aqui, e somos realmente sensíveis a todas essas coisas e como essas coisas acontecem para nós. E nós nos importamos.

“E isso era apenas Drake se divertindo com sua base de fãs e seu pessoal nas arquibancadas, e você realmente não pensa nessas coisas no momento.”

Os Falcons usaram camisetas da Apalachee High School durante o aquecimento antes do jogo da Semana 1 contra o Pittsburgh Steelers. Alguns jogadores ainda as usavam na quarta-feira no vestiário.

“Nosso jogo é algo que ajuda a trazer essas coisas de volta e torná-las melhores”, disse Morris. “Então, você certamente não quer brilhar a luz ou qualquer coisa que esteja acontecendo [on] assim, mesmo que você não tivesse a intenção. E eu sei que nenhum de nós tinha a intenção. Eu sei com certeza que Drake não tinha.”