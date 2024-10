Draymond Green fica irritado com o repórter por causa dos comentários do Media Day

Reproduzir conteúdo de vídeo



Guerreiros do Golden State

O Media Day não foi só diversão e jogos para Draymond Verde na segunda-feira… ele teve uma discussão violenta com um repórter que durou quase dois minutos.

O comentário do jornalista – “as pessoas se preocupam com você” – veio quando o astro dos Warriors estava sentado para perguntas e respostas no evento anual (e normalmente alegre) de pré-temporada do Golden State… e, confira o vídeo, Green parecia fique ofendido com isso imediatamente.

Ele parou o membro da mídia… e perguntou-lhe: “Por que eles estão preocupados comigo?”

“Sou um homem negro de sucesso na América, indo incrivelmente bem”, disse ele. “O que há para me preocupar? Há muito mais pessoas neste mundo com quem se preocupar do que eu. Isso é certo.”

O jornalista parecia estar tentando perguntar a Green como ele iria garantir sua disponibilidade para a próxima temporada… depois que o jogador de 34 anos perdeu vários jogos nos últimos anos devido a suspensões e lesões.

Mas Green não parecia querer ouvir nada disso depois da declaração inicial do cara… acrescentando: “Se você tivesse me contado quando eu tinha 13 anos em Saginaw, Michigan, sem um penico para mijar naquele você estaria sentado aqui e alguém diria que está preocupado com você, eu provavelmente teria dito a eles que eles estavam loucos se eu estivesse sentado aqui e eles estivessem preocupados comigo.

O repórter tentou ao máximo expressar seu ponto de vista… mas depois de cerca de 120 segundos – Green lembrou ao homem todos os jogos que ajudou os Warriors a vencer ao longo dos anos, antes de encerrar oficialmente a conversa.