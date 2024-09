DT do 49ers Javon Hargrave rompeu parcialmente o tríceps direito

SANTA CLARA, Califórnia — Embora o San Francisco 49ers tenha sido devastado por lesões nas primeiras semanas da temporada, eles evitaram principalmente o tipo de doença grande, que encerra a temporada. Até domingo.

O defensive tackle Javon Hargrave sofreu uma ruptura parcial no tríceps direito na derrota de domingo para o Los Angeles Rams, uma lesão que exigirá cirurgia e provavelmente encerrará sua temporada de 2024.

“É um grande [loss]”, disse o técnico Kyle Shanahan. “Achei que ele teve seu melhor jogo ontem. Achei que ele foi um fator enorme, realmente afetou o quarterback naquele jogo. … Ele é um dos nossos melhores jogadores. Ele definitivamente estava indo na direção certa e teria um grande ano.”

Hargrave não foi a única atualização de lesão digna de nota de Shanahan na segunda-feira. O quarterback Brock Purdy saiu do jogo com dores nas costas e, embora uma ressonância magnética tenha retornado limpa, ele estará no dia a dia esta semana, de acordo com Shanahan.

Além disso, o running back Christian McCaffrey voou para a Alemanha no fim de semana para consultar um especialista sobre a persistente tendinite no tendão de Aquiles que o colocou na reserva de lesionados em 14 de setembro, disse Shanahan.

Após a derrota para os Rams, Shanahan e os Niners estavam esperançosos de que Hargrave estava apenas lidando com um tríceps machucado. Imagens posteriores revelaram a ruptura na segunda-feira, deixando Hargrave precisando de um reparo. Em três jogos nesta temporada, Hargrave teve sete tackles e um sack.

Com Hargrave fora, os Niners provavelmente procurarão seu substituto internamente, com Shanahan apontando para o time de treino onde Evan Anderson ou TY McGill são possíveis opções para serem promovidos ao elenco.

Kevin Givens ou Jordan Elliott são as possibilidades no elenco ativo para assumir uma função de titular, com o end Yetur Gross-Matos capaz de se mover para dentro em passes. Kalia Davis, que está na reserva de lesionados com uma lesão no joelho, também está perto de retornar, disse Shanahan, embora isso não deva acontecer esta semana.

Shanahan também indicou que há uma pequena chance de Hargrave retornar, mas reconheceu que os Niners precisariam fazer uma longa temporada na pós-temporada para que isso fosse possível.

“Quando você faz uma cirurgia, isso geralmente leva alguns meses, pelo menos”, disse Shanahan. “Se houvesse uma chance, teria que ser no final dos playoffs.”

A viagem de McCaffrey para a Alemanha acontece um pouco mais de uma semana depois que os Niners o colocaram na reserva de lesionados. Shanahan anunciou pela primeira vez que McCaffrey estava lidando com uma lesão na panturrilha em 6 de agosto. Essa doença manteve McCaffrey fora pelo resto do training camp, mas ele voltou a treinar antes do jogo da Semana 1 contra o New York Jets.

Naquela semana, Shanahan também revelou que McCaffrey estava lidando com o problema no tendão de Aquiles e era isso, mais do que a panturrilha, que o estava incomodando. McCaffrey foi então um arranhão surpresa contra os Jets, apesar de treinar em uma base limitada e ser listado como questionável antes daquele jogo.

Na semana seguinte, McCaffrey voltou a participar dos treinos, mas teve o que Shanahan chamou de seu “pior dia” em 12 de setembro. Shanahan reconheceu no dia seguinte que McCaffrey era candidato à reserva de lesionados e a equipe oficializou essa mudança em 14 de setembro.

Como está na reserva de lesionados, McCaffrey deve perder quatro jogos antes de estar apto a treinar ou jogar novamente. Ele já perdeu dois jogos, mas deve ficar de fora pelo menos do jogo da semana que vem contra o New England Patriots e do jogo de 6 de outubro contra o Arizona Cardinals.

O retorno mais cedo de McCaffrey seria em 10 de outubro, contra o Seattle Seahawks, embora Shanahan tenha dito que “ninguém sabe” quando ele realmente retornará devido à natureza imprevisível de sua lesão.

McCaffrey não é o primeiro atleta a viajar para o exterior para lidar com lesões. Kobe Bryant, Tiger Woods e outros foram para a Alemanha para tratamento ao longo dos anos.

“Não tenho certeza de qual médico é”, disse Shanahan. “Sei que ele vai consultar um especialista que ele acredita que pode ajudá-lo com seu processo de Aquiles e acho que ele fará isso nos próximos dias. Espero que ajude.”

As notícias sobre lesões não foram tão ruins para os Niners na segunda-feira. Shanahan disse que os Niners esperam ter o tight end George Kittle, que perdeu o jogo de domingo com uma lesão no tendão, de volta aos treinos esta semana e o cornerback Charvarius Ward (joelho, tendão) está “pronto para ir”.

Depois de terem tido sorte com lesões na temporada passada no Super Bowl, os Niners foram muito mais afetados nesta temporada.

“No ano passado, apenas com alguns dos nossos caras principais, tivemos muita sorte que eles não perderam muitos jogos”, disse Shanahan. “Este ano foi totalmente diferente para começar, então foi muito difícil. Tento ficar positivo com isso, que todos eles eventualmente vão voltar, mas isso provavelmente mudou com Hargrave hoje, então foi uma pílula difícil de engolir. Mas definitivamente não tivemos a sorte que tivemos no ano passado.”