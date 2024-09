Duas lutas adicionadas ao card do UFC 308

Com um novo campeão, a divisão peso galo continua a evoluir com duas lutas emocionantes adicionadas ao UFC 308.

O UFC anunciou na quarta-feira que Farid Basharat x Victor Hugo e Said Nurmagomedov x Daniel Santos foram adicionados ao próximo pay-per-view de 26 de outubro.

Basharat (12-0) e seu irmão Javid causaram impacto desde que foram contratados Dana BrancoSérie Contender de. O mais jovem Basharat tem um cartel de 3-0 dentro do octógono, com vitórias sobre Taylor Lapilus, Kleydson Rodrigues e Da’Mon Blackshear.

Ele enfrenta seu teste mais duro até agora no experiente Victor Hugo. Embora o brasileiro Hugo tenha feito sua estreia recentemente com uma decisão sobre Pedro Falcao, ele tinha um extenso histórico profissional antes do UFC, com 25 vitórias em 29 lutas profissionais. Dezessete dessas vitórias foram por nocaute ou finalização.

Said Nurmagomedov (18-3) tem sido um candidato adormecido em 135 libras, mas sua corrida para o topo foi sufocada por um par de desistências de luta. Ele tem uma chance de voltar à conversa quando lutar contra Santos (11-2), que vem acumulando vitórias consecutivas após perder uma decisão para Julio Arce em sua estreia em abril de 2022.

O UFC 308 acontece na Etihad Arena em Abu Dhabi e vai ao ar exclusivamente no pay-per-view ESPN+. O evento é encabeçado por Ilia Topuria defendendo seu título peso-pena contra o campeão “BMF” Max Holloway.