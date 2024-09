Dwight Howard diz que Ric Flair o convenceu a desistir da carreira de wrestling

Dwight Howard não se comprometeu totalmente com a aposentadoria da NBA, mas há um esporte no qual nunca mais o veremos – como ele diz TMZ Esportes seus sonhos de luta livre acabaram… e tudo graças a Ricardo Flair !!

Conversamos com o ex-centro do Lakers em Los Angeles esta semana… e enquanto ele se prepara para entrar no mundo dos tangos e valsas nesta temporada de “Dancing With The Stars” – só tivemos que perguntar como suas aspirações na WWE estavam indo.