Eagles DB acusa Saints de ‘jogar sujo’ com DeVonta Smith lesionado

NOVA ORLEANS — O safety do Philadelphia Eagles, CJ Gardner-Johnson, chamou o golpe que machucou o wide receiver DeVonta Smith no jogo de domingo contra o New Orleans Saints de “tiro barato” e acusou seu antigo time de “jogar sujo”.

Smith saiu no início do quarto período com uma concussão após uma grande colisão com o defensive tackle do Saints, Khristian Boyd. O ímpeto de Smith estava indo para trás depois que ele foi encurralado pelos defensores do Saints após uma curta conclusão, e ele foi pego de surpresa por um golpe alto de Boyd. Não houve bandeira na jogada.

“Cara, essa é a m— mais suja que já vi no futebol, mano”, disse Gardner-Johnson após a vitória apertada dos Eagles por 15-12. “Vocês obviamente viram que a progressão para frente foi interrompida. Para eles darem um tiro barato em um dos nossos principais jogadores, isso mostra que tipo de time é esse. Eles são os favoritos.”

Esta foi a primeira vez que Gardner-Johnson jogou contra os Saints desde que eles o negociaram com os Eagles em agosto de 2022, e suas emoções estavam claramente à flor da pele.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“Vocês sempre falam sobre Ceedy isso, Ceedy isso, mas vamos falar sobre como eles estão jogando sujo do lado deles”, disse Gardner-Johnson. “No final das contas, a liga vai lidar com isso. … Nós temos a dublagem e continuamos pressionando.”

Os companheiros de equipe de Gardner-Johnson foram mais comedidos, embora a jogada parecesse estar pesando na mente de vários jogadores no vestiário.

“Eu achei que foi sujo? Sim”, disse o left tackle Jordan Mailata, que empurrou Boyd para o chão após a jogada. “Eu achei que foi intencional? Não — ah, eu não sei porra nenhuma. Eu tenho que assistir. Estou em conflito, como você pode ver. Espero que Smitty esteja bem.”

Mailata acrescentou que Boyd estava “apenas tentando fazer uma jogada” — um sentimento ecoado pelo defensive end Brandon Graham.

Smith permaneceu no chão por vários minutos. Os companheiros de equipe se reuniram ao redor dele e o técnico Nick Sirianni colocou uma mão no joelho de Smith antes que o recebedor finalmente se levantasse e saísse andando por conta própria. Mais tarde, ele foi descartado do jogo.

Na jogada seguinte, o running back Saquon Barkley escapou para um touchdown de 65 jardas, colocando os Eagles na frente pela primeira vez.

“Você vê algo como Smitty se machucando hoje, isso é frustrante”, disse o pivô Cam Jurgens. “Espero que todos estejam bem. Houve muitos ferimentos, mas é uma droga quando um jogador é atingido assim.”

O destaque do right tackle Lane Johnson também saiu com uma concussão no primeiro tempo e não retornou. O right guard Mekhi Becton (dedo) e o recebedor/retornador Britain Covey (ombro) também sofreram lesões e foram descartados. Covey estava usando uma tipoia no braço esquerdo quando saiu do vestiário após o jogo.