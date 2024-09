Eagles rebaixam estrela AJ Brown (tendão) para fora do MNF

FILADÉLFIA — O wide receiver estrela dos Eagles, AJ Brown, foi rebaixado para fora do jogo de segunda à noite contra o Atlanta Falcons.

Brown apareceu no relatório de lesões na sexta-feira depois que seu tendão “ficou um pouco tenso” no treino, de acordo com o técnico Nick Sirianni. Ele ficou de fora da sessão de sábado e originalmente carregava uma designação questionável no relatório final do treino antes de ser descartado no domingo.

Brown, 27, tem sido uma parte central do ataque ofensivo dos Eagles desde que foi adquirido do Tennessee Titans em 2022. Ele se tornou o primeiro jogador na história do time a registrar mais de 1.400 jardas recebidas em temporadas consecutivas, estabelecendo recordes da franquia em jardas recebidas em ambas as campanhas.

Sua temporada de 2024 começou rápido, com ele acumulando 119 jardas e um touchdown em cinco recepções durante uma vitória na Semana 1 sobre o Green Bay Packers em São Paulo.

Com Brown afastado, Jahan Dotson provavelmente assumirá um papel maior. Adquirido no final de agosto do Washington Commanders, Dotson ainda está aprendendo as complexidades do sistema do coordenador ofensivo Kellen Moore. Ele jogou 32 snaps contra Green Bay e teve zero recepções em um alvo.

“Ele trabalhou duro. Ele é obviamente um jogador muito talentoso”, disse Sirianni sobre Dotson. “Vamos ver como isso vai ser. Mas eu sei que os caras estão prontos quando precisam estar, quando são chamados.”

Outra opção, o novato Johnny Wilson, tem uma lesão no tendão e é questionável para o jogo contra os Falcons.

A principal opção para o quarterback Jalen Hurts será o wide receiver DeVonta Smith, que teve sete recepções para 84 jardas na abertura.