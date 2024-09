Eagles refletem sobre atmosfera ‘especial’ na viagem vitoriosa ao Brasil

SÃO PAULO — A execução do hino nacional brasileiro antes do início do jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers na sexta-feira à noite foi um dos momentos que mais marcaram os jogadores durante a viagem a São Paulo.

Uma enorme bandeira brasileira foi desfraldada no campo para combinar com a bandeira americana ao lado. Conforme a música se aproximava do seu clímax, a multidão lotada na Arena Corinthians se juntou e gradualmente aumentou a intensidade até que todo o estádio estava emocionado em uníssono — uma cena emocionante única na história da NFL.

“É claro que amo meu país, mas quando ele era [Brazil’s] hino nacional, fiquei arrepiado”, disse o running back Saquon Barkley, que estrelaria o primeiro jogo da NFL na América do Sul, marcando três touchdowns.

“Se você perguntasse a qualquer um, nós diríamos: ‘Uau, isso foi especial.'”

Foi o tipo de viagem em que as memórias foram duramente conquistadas. Os Eagles tiveram que viajar 10 horas para chegar ao Brasil a partir da Filadélfia e os Packers levaram ainda mais tempo de Green Bay.

Depois de atravessar o trânsito congestionado (pense em Los Angeles em seu pior dia) e chegar ao estádio, os times descobriram que o campo era diferente e mais desafiador do que estavam acostumados. O gramado, construído para partidas de futebol, era liso e a parte superior saiu fácil. Houve muitos escorregões e deslizamentos que impactaram o jogo, forçando-os a se ajustar rapidamente e usar chuteiras mais fundas.

Sair da sua zona de conforto nunca é fácil, especialmente quando você está fazendo isso enquanto também é solicitado a atuar no mais alto nível. Alguns jogadores expressaram apreensão de antemão e se perguntaram por que estavam sendo enviados para um lugar tão distante e segurando tantas incógnitas.

Essa preocupação se dissipou amplamente enquanto eles passavam um tempo em São Paulo. Os moradores locais se tornaram queridos por jogadores e treinadores. Os Eagles passaram um tempo com um time de futebol juvenil brasileiro após a caminhada de quinta-feira no estádio e os lideraram em exercícios. Uma banda de tambores de aço estava lá e não demorou muito para que alguns jogadores dos Eagles começassem a tocar tambores enquanto outros formavam uma fila de conga.

As vibrações no Brasil são imaculadas foto.twitter.com/DFmF0Ed8sw — Philadelphia Eagles (@Eagles) 5 de setembro de 2024

Repórteres locais fizeram o melhor que puderam para fazer suas perguntas em inglês, mesmo com um tradutor de português pronto — uma demonstração de esforço que a equipe reconheceu publicamente. E eles fizeram perguntas muito diferentes da variedade de porcas e parafusos que eles normalmente recebem das editorias, gerando respostas igualmente únicas.

“Sou um garoto de East Houston que costumava jogar esse jogo nas ruas — qualquer pedaço de grama que eu encontrasse, eu ia jogar a bola e apenas aproveitar o jogo, o amor pelo jogo”, disse o quarterback Jalen Hurts. “Só de ter a oportunidade de chegar tão longe nessa jornada e estar onde estamos, meu espírito está cheio de gratidão por estar aqui.”

Cantos irromperam durante o jogo, normalmente reservados para partidas de futebol. A cadência do barulho da multidão quebrou o tradicional — a torcida era praticamente ininterrupta — embora houvesse muitos “Go! Pack Go”s misturados e a ocasional canção de luta dos Eagles.

Para os Eagles, a experiência foi melhorada pelo fato de terem vencido, claramente. Ajudou com o “longo voo” para casa, como Hurts disse a Sal Paolantonio, da ESPN. Também permitiu que eles refletissem sobre seu tempo lá de um lugar positivo, sabendo que tinham cumprido o propósito principal da viagem de sua perspectiva.

“Brasil, obrigado”, disse o técnico Nick Sirianni. “Foi uma atmosfera divertida, divertida, divertida. Parecia uma atmosfera de playoff. Isso foi algo incrível.

“Cara, o Brasil fez um ótimo jogo hoje à noite ou o quê? Eu sei que convertemos algumas pessoas para grandes fãs de futebol hoje à noite.”