Ed Kranepool, membro do Hall da Fama do Beisebol, morto aos 79 anos

Hall da Fama do Beisebol Ed Kranepool morreu no domingo após sofrer uma parada cardíaca na Flórida, anunciou a equipe. Ele tinha 79 anos.

O New York Mets compartilhou a triste notícia em um comunicado na segunda-feira… com Steve dar Alex Cohen dizendo que ficaram “de coração partido” ao saber de seu falecimento.

“Ele era um Met original, que estreou aos 17 anos em 1962”, disseram os proprietários. “Depois de estrelar na James Monroe High School, no Bronx, ele jogaria pelo time de sua cidade natal pelos próximos 18 anos, o jogador mais antigo da história da franquia, aparecendo em 1.853 jogos com o Mets.”

“Ouvir as histórias e a história do Mets contadas por Ed foi uma alegria absoluta. Estendemos nossos pensamentos e orações a sua família e amigos.”

Kranepool foi membro do Miracle Mets de 1969… que venceu a primeira World Series na história da franquia. Mais tarde, ele foi introduzido no Hall da Fama do Mets em 1990.