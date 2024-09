Eddie Hearn chamou Devin Haney de “um idiota arrogante” durante o confronto acalorado em Joshua vs. Dubois

Daniel Dubois vs. Anthony Joshua foi um dos eventos mais quentes do ano, e um pedido de ingresso levou a um confronto acalorado entre Eddie Hearn e Devin Haney.

O promotor do Matchroom Boxing já estava chateado com Haney depois que o campeão de boxe tornou público um pedido de ingressos no último sábado, detonando Hearn por supostamente não tê-lo marcado no dia da luta. Hearn respondeu de acordo, dizendo a Haney para “perguntar a outra pessoa e deixar de lado a arrogância”.

Cabeças mais frias não prevaleceram quando Haney finalmente conseguiu entrar no Estádio de Wembley, em Londres, quando ele e Hearn foram flagrados discutindo na arena. Hearn disse ao Boxing News que a conversa não foi amigável, pois ele sentiu que o comportamento de Haney precisava ser abordado.

“Foi acalorado”, disse Hearn. “Eu simplesmente não conseguia acreditar — tendo em mente o relacionamento que tenho com Devin, tendo em mente tudo o que passamos — eu não conseguia acreditar que ele colocaria isso nas redes sociais. Porque ele estava gemendo e era isso que ele estava tentando me dizer, eu disse: ‘Não, não.’

“Recebi uma mensagem dele às 6 da manhã no dia da luta dizendo, ‘Preciso de ingressos para Joshua.’ Ele me mandou uma mensagem cerca de 24 horas antes dizendo, ‘Yo.’ E eu estava com tanta coisa acontecendo que não respondi. Então, quando respondi sexta-feira à noite, ele me mandou uma mensagem de volta no sábado às 6:00 da manhã, 7:00 da manhã, ‘Preciso de ingressos para esta noite.’”

Hearn afirma que deixou claro que a maioria dos ingressos para o ringue foi administrada pelo promotor de boxe saudita Turki Alalshikh, cuja temporada em Riad ajudou a financiar a luta entre Dubois e Joshua, e que vários assentos foram ocupados por associados dos lutadores que competiram na noite de sábado.

Quando Hearn disse a Haney que ele poderia ter que pedir um ingresso aos representantes da Riyadh Season, ele não recebeu uma resposta. Não em particular, pelo menos.

“Então eu estava sentado lá no show e pensei, ‘Uau, Eddie Hearn não me deu ingressos. Ele é tão hipócrita.’ Então eu apenas respondi, ‘Você é um babaca arrogante, para ser honesto com você.’ E eu o puxei para o show e disse, ‘O que você pensa que está fazendo?’ Ele disse, ‘Ei, ei.’

“Eu disse, ‘O que você está fazendo? 1) Você não poderia ser mais arrogante. 2) Por que você simplesmente não está me mandando mensagem depois que eu te mandei uma mensagem para dizer, ‘Vamos lá, Eddie, você tem certeza que não pode ajudar?’ Tipo, tanto faz, você tuitou? Eu disse, ‘Você é como uma criança. Você costumava ser uma boa criança, você era. Agora, eu não gosto dessa arrogância que estou vendo de você. Nunca mais faça isso.’ Então ele disse, ‘Você disse algo sobre mim na mídia.’ Eu disse, ‘Não, eu estou apenas respondendo perguntas. Eu não represento você. Então, se me perguntarem sobre Devin Haney, eu vou te dizer o que eu penso sobre a situação. Eu nunca disse nada desrespeitoso, mas você disse.’

“Eu disse: ‘Nunca mais me desrespeite.’”

Hearn e Haney têm uma história recente, com Hearn servindo como promotor de Haney para sua luta com Ryan Garcia em abril passado. Garcia derrotou Haney por decisão majoritária em uma luta que foi envolta em controvérsia.

Antes do dia da luta, Garcia perdeu o peso em três libras, o que o tornou inelegível para ganhar o título superleve do WBC de Haney; em 20 de junho, Garcia testou positivo para ostarina e a luta foi anulada para sem competição, restaurando o recorde invicto de Haney (Garcia também foi multado em US$ 1,1 milhão e recebeu uma suspensão de um ano das competições).

Após a notícia do teste positivo para drogas de Garcia, Hearn criticou duramente Garcia por seu comportamento ao lado de Haney.

Não está claro que tipo de relacionamento Hearn e Haney terão no futuro, mas Hearn mencionou que um documentário sobre o show no Estádio de Wembley será lançado em algum momento no primeiro semestre de 2025, e que ele espera que o confronto deles seja exibido para todos verem.

“De qualquer forma, você poderá assistir a tudo na Netflix muito em breve”, disse Hearn.

Assista ao vídeo do confronto entre Hearn e Haney abaixo.