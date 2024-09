Edwin Uceta do Rays é suspenso por 3 jogos por Nick Castellanos HBP

O apaziguador do Tampa Bay Rays, Edwin Uceta, foi suspenso por três jogos e multado em um valor não revelado pela Major League Baseball por intencionalmente arremessar em Nick Castellanos durante o jogo de terça-feira contra o Philadelphia Phillies.

A MLB também anunciou que o técnico do Rays, Kevin Cash, foi suspenso por um jogo. Não estava claro até a tarde de quarta-feira se Uceta apelará da suspensão.

Uceta foi expulso na oitava entrada na terça-feira após atingir Castellanos com um arremesso de 96 mph. O arremessador destro disse que não acertou Castellanos de propósito, alegando que lançou um changeup, mas os Phillies não acreditaram em Uceta.

Escolhas do editor

“Eu tive uma sensação avassaladora de que estava prestes a ser perfurado”, disse Castellanos. “Todos nós tivemos uma noção do que era — ele estava apenas [ticked] por isso ele foi atingido e sua ERA disparou.”

Uceta havia sofrido uma dupla de duas corridas de desempate no início do turno para o rebatedor emergente Cal Stevenson, depois sofreu uma rebatida simples de RBI de Buddy Kennedy, um home run de duas corridas de Trea Turner e uma dupla de Bryce Harper antes de Castellanos entrar em campo. Seu arremesso atingiu Castellanos no quadril e fez com que os bancos e bullpens ficassem vazios e os jogadores se reunissem no gramado do campo interno.

Se ele não apelar, a suspensão de Uceta começará na final da série de três jogos na quarta-feira, na Filadélfia.

Uceta, 26, tem 2-0 com ERA de 1,49 e duas defesas em 25 aparições nesta temporada, sua primeira com os Rays. Ele entrou no jogo de terça-feira com ERA de 0,79.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.