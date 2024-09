‘Ele quebrou minha perna’: assista Tom Aspinall quebrar Tommy Fury várias vezes em ‘desafio’

Tom Aspinall informou a seu amigo Tommy Fury que ele pode querer pensar duas vezes antes de adicionar o treinamento de MMA à sua rotina.

Os amigos de longa data se reuniram para o “desafio de perna morta” de Aspinall, que envolve o campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC trocando chutes nas pernas com um competidor sortudo com níveis crescentes de força até que a vítima de Aspinall diga que eles já estão fartos.

Desta vez, foi Fury posto à prova. Assista ao vídeo de Aspinall chutando a perna até o esquecimento abaixo.

Para piorar as coisas para Fury, uma estrela de reality show britânica e boxeador profissional, ele afirma que o desafio ocorreu após um dia de exercícios nas pernas, o que fez com que os golpes de Aspinall doíssem ainda mais.

“Ele quebrou minha perna”, disse Fury após receber um chute forte de Aspinall. “Está quebrado.”

Para crédito de Fury, ele perseverou depois que Aspinall sugeriu que eles deveriam parar depois que ele atingiu Fury com 60% de seu poder e pediu que Aspinall subisse para 65%.

Aspinall entregou, para grande pesar de Fury.

“Estou aleijado”, disse Fury.

Tirar 65 por cento de Aspinall colocou Fury no topo da tabela de classificação do desafio de perna morta, então… parabéns?

Depois, Aspinall deixou Fury segurar um chute na frente de sua perna ferida para que ele pudesse atacar com força total. Basta dizer que Fury não estava convencido de que o equipamento realmente fornecesse muita proteção.

Aspinall – o peso pesado número 1 no ranking global do MMA Fighting – pode se dar ao luxo de treinar e fazer vídeos no YouTube enquanto aguarda o resultado da luta principal do UFC 309, em 16 de novembro, entre o campeão indiscutível Jon Jones e Stipe Miocic. Como campeão interino, Aspinall tem o direito de enfrentar o vencedor, mas com a possibilidade de Jones e/ou Miocic se aposentarem depois, não há garantia de quem ou quando Aspinall marcará sua próxima luta pelo título.