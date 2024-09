Elegibilidade para Medicare do SSDI: Quais são os requisitos para o Medicare se você tiver SSDI e quanto você tem que pagar?

EUSe você estiver recebendo Renda por Incapacidade da Previdência Social (SSDI), você pode já ter Medicare ou estar esperando o término do seu período de qualificação de 24 meses. Mas não se preocupe – há opções de cobertura de saúde, esteja você no período de espera ou já coberto pelo Medicare.

“Se você já está no SSDI e tem Medicare, você está pronto para ir sob a lei de assistência médica. Não precisa se preocupar com nenhuma penalidade por não ter cobertura“, tranquiliza a Administração da Previdência Social (SSA). Basicamente, uma vez que você está no Medicare, você está pronto e pode ficar tranquilo sabendo que atendeu aos seus requisitos de cobertura de saúde.

Compreendendo os benefícios do SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?Cidadãos com Deficiência

No entanto, se você estiver pensando em adicionar um plano Marketplace para complementar seu Medicare, infelizmente, isso não é permitido. Mas há uma solução alternativa. Se você se inscreveu em um plano Marketplace antes de sua cobertura Medicare começar, você pode manter o plano como seguro complementar. Lembre-se de que, se decidir mantê-lo, você perderá todos os créditos fiscais premium ou economias que recebeu anteriormente no seu plano Marketplace.

Para aqueles que ainda estão no período de espera de 24 meses antes do início do Medicare, há algumas boas notícias: você pode ser elegível para o Medicaid. Você pode solicitar o Medicaid por meio do Marketplace ou diretamente na agência Medicaid do seu estado.

De acordo com a SSA, “Basta responder “sim” quando perguntado se você tem alguma deficiência, e encaminharemos sua solicitação para a agência Medicaid do seu estado..” Se aprovado para o Medicaid, sua cobertura pode continuar mesmo após o início do Medicare, dando a você a tranquilidade de saber que estará coberto durante a transição.

Explorando opções de Medicare, Medicaid e Marketplace

Agora, o que acontece se você não se qualificar para o Medicaid? Não se estresse-você ainda pode se inscrever em um plano de saúde privado através do Marketplace enquanto espera o Medicare começar. Dependendo da sua renda e do tamanho da família, você pode se qualificar para prêmios mais baixos e custos reduzidos na cobertura do Marketplace.

“É importante explorar todas as suas opções e ver o que funciona melhor para sua situação“, diz a defensora dos cuidados de saúde Sarah. “Seja Medicaid, Medicare ou um plano privado por meio do Marketplace, há muitas opções para ajudá-lo a obter a cobertura de que precisa.”

Outra coisa importante a lembrar é que se você estiver recebendo SSDIhá algumas exceções ao período típico de espera de 24 meses para o Medicare. Por exemplo, se você tem esclerose lateral amiotrófica (ELA) ou doença renal em estágio terminal (ESRD), você pode obter cobertura do Medicare mais rápido. No caso de ELA, você é inscrito no Medicare no primeiro mês em que recebe SSDI. Para ESRD, o Medicare normalmente começa após três meses de diálise.

Além disso, se você estiver trabalhando enquanto recebe SSDI, você pode manter sua cobertura do Medicare por pelo menos 93 meses (quase oito anos), enquanto sua condição incapacitante continuar. Isso significa que você não terá que escolher entre trabalhar e manter seu seguro de saúde, um alívio para muitos beneficiários do SSDI.

“O Medicare é uma tábua de salvação para muitos idosos e pessoas com deficiência“, diz um beneficiário do Medicare. “É um grande alívio saber que temos esse tipo de apoio quando precisamos.” Outro beneficiário acrescentou: “Fiquei preocupado em perder meu seguro de saúde quando voltasse a trabalhar, mas saber que ainda posso obter cobertura do Medicare por pelo menos 93 meses realmente me tranquilizou.”

Quanto você terá que pagar?

O custo da cobertura de invalidez do Medicare varia dependendo da parte do Medicare e da sua situação pessoal.

Em 2024, O Medicare Parte A tem uma franquia de $ 1.632 por período de benefício. Depois disso, os dias 1-60 de hospitalização são totalmente cobertos. Para os dias 61-90, você pagará $ 408 por dia e $ 816 por dia após o dia 91 até usar seus 60 dias de reserva vitalícia. Depois disso, todos os custos são pagos do seu bolso.

Para Medicare Parte B, o prêmio padrão é de US$ 174,70 por mêsdeduzido do seu cheque SSDI, com uma franquia de $ 240. Após atingi-la, alguns serviços são totalmente cobertos, enquanto outros exigem um copagamento de 20%.