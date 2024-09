Elenco de “Saturday Night Live” Memba Them?!

“Ao vivo de Nova York… é sábado à noite!”

Já se passaram quase 50 anos fabulosos de comediantes e atores lendários subindo ao palco do Studio 8H no 30 Rockefeller Plaza – tornando sua presença no palco conhecida e proporcionando risadas a milhões de pessoas em todo o mundo – na série de comédia “Saturday Night Live”.

À medida que a série de sucesso se prepara para sua 50ª temporada, estamos celebrando estrelas como Will Ferrel, Eddie Murphy dar Maya Rodolfo … todos eles tiveram sua grande chance no palco do “SNL”, e suas carreiras desde então alcançaram o estrelato.

Remontando ao primeiro episódio que estreou em 11 de outubro de 1975… Apresentador George Carlin entrou em cena, apresentou um monólogo estelar e apresentou convidados musicais Billy Preston dar Janis Ian.

Com mais de 250 esquetes recorrentes de “SNL”, como “The Californians”, “Super Showcase Spokesmodels” e “The Spartan Cheerleaders”, o material cômico criado na sala do escritor se concretiza no palco, tornando “SNL” uma sensação viral e um pop. fenômeno cultural até hoje!

E, claro, o “Weekend Update” foi (e ainda é) outro esboço popular do “SNL” onde estrelas como Tina Fey dar Jimmy Fallon – visto aqui em um episódio de 2002 – detalhar todas as principais notícias.

E 15 anos depois, a tocha foi passada para a geração Y e estrelas quentes do “SNL” como Pete Davidson dar Colin Jost continuando a “Atualização de fim de semana” e colocando seu próprio toque cômico no esquete de longa duração, visto aqui em um episódio de 2017.

