Eli Manning lidera os indicados pela primeira vez ao Hall da Fama para a Classe de 2025

O duas vezes MVP do Super Bowl, Eli Manning, os ex-jogadores de defesa do ano Luke Kuechly e Terrell Suggs, e o herói dos chutes da pós-temporada Adam Vinatieri estão entre os indicados pela primeira vez para a Classe de 2025 do Hall da Fama do Futebol Profissional.

O Hall anunciou 167 candidatos da era moderna para a classe na quarta-feira, incluindo 16 jogadores que se tornaram elegíveis este ano, incluindo o armador duas vezes All-Pro Marshal Yanda.

Um comitê de triagem reduzirá a lista de indicados para 50 jogadores no mês que vem. Então, o comitê de seleção completo de 50 pessoas reduzirá a lista para 25 semifinalistas e depois 15 finalistas para a reunião anual antes do Super Bowl que produzirá a nova classe. Os jogadores devem obter 80% dos votos para entrar. De acordo com os estatutos do Hall da Fama, entre três a cinco jogadores podem entrar como candidatos da era moderna.

Também haverá três candidatos seniores, agrupados com um treinador e um colaborador. Pelo menos um e não mais do que três desses finalistas entrarão com base na votação.

Eli Manning venceu dois Super Bowls com o New York Giants, passando toda a sua carreira de 16 temporadas na NFL com a franquia. Rob Tringali/SportsChrome/Getty Images

Os outros candidatos estreantes são os jogadores de linha ofensiva Travis Frederick, Ryan Kalil e Joe Staley; os running backs Marshawn Lynch e Darren Sproles; o wide receiver Demaryius Thomas; os tight ends Vernon Davis e Delanie Walker; e os defensive backs Antoine Bethea, Aqib Talib e Earl Thomas.

Também há 10 jogadores de volta sob consideração que foram finalistas há um ano. O tight end Antonio Gates, os recebedores Torry Holt e Reggie Wayne; os offensive linemen Willie Anderson e Jahri Evans; os defensive backs Darren Woodson, Eric Allen e Rodney Harrison; o defensive lineman Jared Allen; e o running back Fred Taylor estão de volta à lista.

Manning tentará seguir seu irmão Peyton no Hall após uma carreira de destaque com o New York Giants. Manning foi escolhido em primeiro lugar no draft de 2004 pelos Chargers e negociado com os Giants, passando toda a sua carreira em Nova York. Ele levou os Giants a uma vitória surpreendente sobre o invicto New England Patriots no Super Bowl após a temporada de 2007, lançando um passe para touchdown da vitória para Plaxico Burress no minuto final.

Ele liderou outro drive de TD tardio para derrotar Tom Brady e os Patriots quatro anos depois. Manning é um dos 13 QBs a ganhar vários Super Bowls, com oito dos nove que são elegíveis para o Hall sendo introduzidos.

Apenas Jim Plunkett não foi incluído; jogadores mais recentes na categoria, como Brady, Ben Roethlisberger e Patrick Mahomes, não são elegíveis.

Manning foi selecionado quatro vezes para o Pro Bowl, mas nunca foi All-Pro ou liderou a liga em uma categoria estatística importante em uma temporada, mas terminou sua carreira com 57.023 jardas aéreas e 366 TDs.

Seus melhores momentos foram nessas duas corridas de pós-temporada. Manning se juntou a Brady (cinco), Mahomes (três), Joe Montana (três), Bart Starr (dois) e Terry Bradshaw (dois) como os únicos vencedores múltiplos de prêmios de MVP do Super Bowl.

Kuechly e Suggs estavam entre os melhores jogadores defensivos de sua época, com Kuechly selecionado como o melhor jogador defensivo em 2013 e Suggs em 2011.

A carreira de Kuechly foi breve, mas impactante. A escolha de primeira rodada do Carolina Panthers em 2012 foi um All-Pro cinco vezes em sua carreira de oito anos, com sete indicações ao Pro Bowl e um prêmio de Novato Defensivo do Ano.

Ao longo de sua carreira de oito anos, Kuechly liderou todos os linebackers da NFL em tackles (1.090), takeaways (26), interceptações (18) e passes defendidos (66).

Suggs foi um dos principais pass rushers da liga ao longo de seus 17 anos de carreira, com seus 139 sacks sendo o oitavo melhor desde que se tornaram uma estatística oficial em 1982.

Suggs teve sete temporadas com sacks de dois dígitos em suas 16 temporadas com o Baltimore Ravens, incluindo 14 em 2011, quando foi selecionado como o melhor jogador defensivo da liga e liderou a NFL com sete fumbles forçados.

Ele ganhou o prêmio de Novato Defensivo do Ano em 2003 e ajudou os Ravens a vencer o Super Bowl na temporada de 2012. Ele terminou sua carreira em Kansas City, onde ajudou o Kansas City Chiefs a vencer o Super Bowl na temporada de 2019.

Vinatieri foi um dos chutadores mais decisivos da história da NFL, fazendo os field goals vencedores dos dois primeiros títulos do Super Bowl durante a dinastia da Nova Inglaterra.

Ele ajudou a lançar a corrida com um dos maiores chutes do jogo — um de 45 jardas na neve para forçar a prorrogação no jogo Tuck Rule contra os Raiders na rodada divisional de 2001. Ele fez o chute vencedor na prorrogação naquele jogo e então acertou um de 48 jardas na jogada final de uma vitória de 20-17 no Super Bowl contra os Rams.

Ele então fez um 41-yarder dois anos depois para dar aos Patriots uma vitória de 32-29 no Super Bowl contra Carolina. Vinatieri também ganhou Super Bowls em 2004 com New England e na temporada de 2006 com o Indianapolis Colts.

Vinatieri é o líder da NFL em pontos (2.673) e fez field goals (599) ao longo de uma carreira de 24 anos com New England e Indianapolis. Ele também lidera todos os jogadores com 56 field goals e 238 pontos na pós-temporada.

Yanda foi membro do time all-decade de 2010 como uma chave para o sucesso de Baltimore. Ele também foi selecionado para o segundo time All-Pro cinco vezes e foi para o Pro Bowl em oito de suas temporadas finais, perdendo em 2017, quando jogou apenas duas partidas por causa de uma lesão.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.