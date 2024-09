Eli Manning quer irritar Tom Brady ao se tornar fã do Wrexham

Wrexham convocou o bicampeão do Super Bowl Eli Manning como fã antes do confronto da League One de segunda-feira contra o Birmingham City, no qual o lendário quarterback Tom Brady detém uma participação de 3,3%.

O clube fez o anúncio em sua conta do Instagram na sexta-feira, com uma publicação que dizia: “Estamos honrados que @elimanning tenha coincidentemente (porque os copresidentes @robmcelhenney e @vancityreynolds imploraram) se juntado à torcida do @Wrexham_AFC, bem a tempo para nossa partida no @TomBrady’s @BCFC na segunda à noite.”

Manning então comentou: “Agora posso vencer @tombrady no futebol e no futebol! Força @wrexham_afc!”

Manning, 43, jogou pelo New York Giants por 16 anos e levou o time à vitória no Super Bowl XLII e no Super Bowl XLVI sobre o New England Patriots de Brady. Ele também é um “investidor estratégico” no time da NWSL NJ/NY Gotham FC.

O confronto de segunda-feira no St Andrew’s em Birmingham, Inglaterra, vê dois times invictos se enfrentarem na League One. O Wrexham está em primeiro lugar na terceira divisão do futebol inglês com quatro vitórias e um empate, enquanto o Birmingham jogou quatro partidas e tem três vitórias e um empate.

O jogo foi apelidado extraoficialmente de “Hollywood Derby”, com o Wrexham de Ryan Reynolds e Rob McElhenney enfrentando o Birmingham de Brady.