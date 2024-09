Eliminados os veteranos do DFA dos Pirates Rowdy Tellez e Michael A. Taylor

PITTSBURGH — O primeira base Rowdy Tellez, que entrou no dia com quatro aparições no bastão a menos de um bônus de US$ 200.000, foi dispensado pelo Pittsburgh Pirates antes do jogo de terça-feira contra o Milwaukee Brewers.

Os Pirates também dispensaram o outfielder Michael A. Taylor e promoveram o infielder Liover Peguero e o outfielder Josh Palacios da Triple-A Indianapolis. As mudanças ocorreram com apenas seis jogos restantes na temporada e Pittsburgh eliminado da disputa dos playoffs.

Os Pirates, que assinaram com Tellez um contrato de um ano na offseason, teriam ficado devendo a Tellez o bônus de desempenho se ele atingisse 425 aparições no bastão nesta temporada; ele entrou no dia com 421.

O gerente geral dos Pirates, Ben Cherington, disse que o bônus teve “fator zero” na decisão de cortar laços com Tellez, que se tornou um favorito dos fãs em Pittsburgh durante uma onda de verão. Ele disse que era “uma parte difícil do negócio”.

“Sentimos que demos muitas oportunidades a Rowdy aqui este ano”, disse Cherington aos repórteres antes de Pittsburgh receber Milwaukee na terça-feira à noite. “Para seu crédito, ele lutou contra alguns momentos difíceis no início do ano e lutou para sair deles. Teve períodos de sucesso e períodos de frustração. Foi exatamente onde chegamos na temporada.”

Cherington disse que não acredita que a decisão dos Pirates tenha um impacto negativo no vestiário.

“Os caras entendem onde estamos”, ele disse. “Nos velhos tempos de escalações expandidas, provavelmente não estaríamos sentados aqui tendo essa conversa. Mas há 28 vagas, e 14 vão para jogadores de posição. Sentimos que temos que colocar os 14 caras no time, onde quer que possamos, que têm a melhor chance de contribuir além deste ano. Acho que nossos jogadores entendem isso. Não significa que seja fácil. Jogadores têm relacionamentos.”

Taylor, que também assinou um contrato de um ano, atingiu apenas .193 com cinco home runs, 21 RBIs e 12 bases roubadas em 113 jogos. Seu tempo de jogo diminuiu nas últimas semanas depois que os Pirates moveram o shortstop Oneil Cruz para o campo central.

Peguero, 23, liderou todos os jogadores das ligas menores dos Pirates em rebatidas (127), RBIs (79) e duplas (29) e empatou em segundo em rebatidas extras (46).

Palacios teve média de rebatidas de .230 com dois home runs e sete RBIs em 20 jogos pelo Pittsburgh no início desta temporada.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.