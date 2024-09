Ellen DeGeneres não ‘se importa’ mais depois de ser rotulada de ‘má’

Ellen DeGeneres não está mais se preocupando com o que os outros pensam dela… revelando que ela passou a se amar anos depois de ser rotulada de “má” em um escândalo tóxico no local de trabalho.

A comediante falou sobre seus últimos 4 anos transformadores em seu novo especial stand-up da Netflix, “For Your Approval”, no qual ela deixou claro que está “orgulhosa” da pessoa que é hoje.

Como disse Ellen… sua carreira na comédia a deixou profundamente consciente e “se importa com o que as pessoas pensam”, mas ela não está mais deixando a galeria de amendoim “consumi-la” depois de sua queda em desgraça.

Ela continuou… “Se eles gostam de você, você está dentro, e se não gostarem, você está fora. E passei uma vida inteira tentando fazer as pessoas felizes e me importei muito com o que outras pessoas pensam em mim. Então, a ideia de alguém pensar que sou mau foi devastador para mim e me consumiu por muito tempo.”