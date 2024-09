Ellen DeGeneres ri do cancelamento: ‘Vá se foder’

Ellen DeGeneres não está deixando sua excomunhão de Hollywood derrubá-la… ela está criticando sua situação em um novo e atrevido especial de stand-up.

O primeiro trailer do especial da Netflix foi lançado na quarta-feira, onde ela se dirigiu ao elefante na sala… sua queda em desgraça como a senhora “Seja gentil”.

Como Ellen disse na prévia… a frase de efeito de seu programa “Be Kind to One Another” deveria ser “Go F*** Yourselves” – dessa forma as pessoas ficariam surpresas ao descobrir que ela “era legal”. “

Ainda assim, Ellen foi franca sobre suas lutas com a confiança que levaram ao cancelamento – que viu ela e seu talk show criticado como “tóxico” antes de sua execução terminar há 2 anos.

Ela continuou… “Eu pensei, se eu pudesse fazer as pessoas felizes, elas vão gostar de mim. E se gostarem de mim, vou me sentir bem comigo mesma… E tudo o que posso dizer sobre isso é, graças a Deus por o dinheiro!”

Embora seu especial seja intitulado “For Your Approval”, as novas piadas de Ellen deixam claro que ela parou de se preocupar com o que a galeria do amendoim pensa dela.

De acordo com o streamer, o novo especial de ED está planejado para ser o “último” de sua carreira… com a comediante ficando mais pessoal do que nunca ao falar sobre ser “expulsa do show business”.

O novo conjunto marca a primeira grande incursão de Ellen na cena da comédia desde concluindo seu talk show “The Ellen DeGeneres Show” em maio de 2022, após 19 temporadas.

Na época, Ellen afirmou que as alegações de local de trabalho tóxico contra ela e seu programa de bate-papo não inspiraram sua decisão de abandonar o trabalho de apresentadora. Ela disse O repórter de Hollywood sua série homônima “simplesmente não era mais um desafio”.

Depois que o show terminou, Ellen deu um grande passo para longe dos holofotes… concentrando-se, em vez disso, em sua vida doméstica com a esposa. Pórcia de Rossi.

Ela começou a fazer turnê novamente neste verão, onde disse a uma multidão em Santa Rosa, Califórnia, que ela “acabou” com a comédia assim que o show terminar.



