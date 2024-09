Elly De La Cruz é a jogadora mais jovem a fazer 25 HRs e roubar 60 bases

Elly De La Cruz, de Cincinnati, se tornou a jogadora mais jovem na história da liga principal a rebater 25 home runs e roubar 60 bases em uma temporada durante a vitória dos Reds por 7 a 1 sobre o Pittsburgh Pirates no sábado.

De La Cruz, 22, atingiu a marca quando ele explodiu seu 25º home run da temporada no quarto inning, um tiro de três corridas que atingiu o corrimão logo abaixo da barra de nível superior no campo direito para fazer o placar 6-0. Ele terminou o jogo com três rebatidas, incluindo uma dupla, e quatro RBIs.

De La Cruz se juntou a Eric Davis e Barry Larkin como os únicos jogadores do Reds com 25 home runs e 65 bases roubadas em uma temporada. Ele roubou sua 65ª base da temporada na sexta-feira à noite. Foi sua 100ª base roubada na carreira em seu 251º jogo na carreira.

Também no sábado, De La Cruz se tornou o terceiro jogador na história da liga principal com 35 duplas, 25 home runs e 60 bases roubadas em uma temporada, juntando-se a Ronald Acuna Jr., de Atlanta, em 2023, e Joe Morgan, de Cincinnati, em 1973, de acordo com o Stats & Information da ESPN.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.