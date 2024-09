Em Quinn Ewers, o Texas tem o QB para ganhar um título nacional

ANN ARBOR, Michigan — Vince Young e o Texas chegaram ao país do Big Ten há 19 anos e fizeram uma declaração. Imperturbável, Young impulsionou os Longhorns além do nº 2 Ohio State, preparando o cenário para a corrida mágica do Texas para o campeonato nacional que terminou com a arrancada icônica de Young passando pelo pilão do Rose Bowl.

Os Longhorns estavam de volta ao Big Ten no sábado. E atrás de outro quarterback imperturbável, o Texas novamente fez uma declaração — desta vez na Big House — de que esses Longhorns estão preparados para sua própria corrida pelo título.

Atrás do quarterback júnior Quinn Ewers, que, assim como Young, continua guardando suas melhores performances para os momentos mais brilhantes, o Texas desmantelou completamente o número 10 Michigan no caminho para uma vitória retumbante por 31 a 12.

“Este jogo não vai definir nossa temporada”, disse o técnico do Longhorns, Steve Sarkisian, depois. “Mas acho que serviria como um bom barômetro do tipo de time que poderíamos ser.”

Com os sensatos Ewers, esses Longhorns podem ser um time que vencerá seu primeiro campeonato nacional desde 2005.

Enfrentando uma defesa de Michigan ainda carregada com várias futuras escolhas de primeira rodada do draft da NFL, incluindo o defensive tackle Mason Graham e o cornerback Will Johnson, o Texas moveu a bola à vontade. Os Wolverines atacaram. Eles recuaram. Eles disfarçaram as coberturas. Eles tentaram de tudo. Nada funcionou contra Ewers.

“Fizemos um ótimo trabalho jogando com equilíbrio e compostura”, disse Ewers.

Os Longhorns converteram sete de suas primeiras oito tentativas em terceira descida, com Ewers encontrando recebedores repetidamente. Ele até converteu na outra tentativa de terceira descida, mas seu ataque de touchdown de 24 jardas para DeAndre Moore Jr. na abertura do drive foi anulado por uma chamada de holding.

Essa penalidade levou a um field goal perdido, mas não importou. Ewers voltou e continuou completando passes.

“Há algo sobre Quinn em seu comportamento. Ele é um cara muito calmo. Ele é realmente controlado. Ele nunca anda na montanha-russa emocional”, disse Sarkisian. “Quando você tem um quarterback em quem todos podem confiar, isso apenas alimenta a confiança e a crença de que, ‘Ei, vamos fazer a nossa parte, porque o cara que está segurando a bola em todas as jogadas está no ponto.'”

Os Longhorns têm motivos para acreditar em Ewers, que agora é o único quarterback da FBS no país desde o início da temporada passada a lançar três touchdowns sem uma interceptação contra vários oponentes do top 10 da AP, de acordo com a ESPN Stats & Info. No ano passado, Ewers passou para 349 jardas em uma vitória sobre o então terceiro colocado Alabama.

Contra Michigan, Ewers foi igualmente prolífico. Ele completou 24 de 36 passes para 246 jardas, enquanto o Texas marcou em quatro drives seguidos no primeiro tempo, incluindo três touchdowns, para colocar os Wolverines em seus calcanhares.

Ele lançou um touchdown de 21 jardas para o tight end Gunnar Helm, que terminou com sete recepções, o recorde da carreira, para 98 jardas. Então, após um fumble de Michigan no minuto final do primeiro tempo, Ewers completou quatro passes seguidos, finalizados com um touchdown de 5 jardas para Matthew Golden na terceira e gol com 10 segundos restantes. O passe colocou o Texas em vantagem por 24-3 e, efetivamente, afastou os Wolverines.

“Quando ele está confiante [we feel] imparável”, disse Golden sobre Ewers. “Nós [feel like] podemos marcar 60.”

Mas com uma linha ofensiva aprimorada, aparentemente construída para a SEC, e uma defesa que dominou os Wolverines, o Texas não precisará marcar 60 pontos para continuar vencendo jogos.

Michigan produziu apenas 88 jardas de ataque no primeiro tempo e conseguiu fazer apenas nove jogadas em todo o primeiro quarto — o menor número em um primeiro quarto desde 2011, de acordo com o ESPN Stats & Information.

Quando Ewers lançou um passe para touchdown de 7 jardas para o running back Jaydon Blue no final do terceiro quarto, o Big House começou a esvaziar.

“Eu esperava aprender sobre nós mesmos”, disse Sarkisian. “Seríamos sobrecarregados pelo ambiente?

“Nossos rapazes jogaram um futebol muito composto. Eles jogaram duro, jogaram fisicamente. … Não estávamos realmente tentando provar nada. Queríamos jogar nossa marca, nosso estilo de futebol.”

Dezenove anos atrás, os Longhorns aprenderam na Semana 2 no Ohio Stadium que tinham um quarterback especial que poderia levá-los à vitória contra qualquer um em qualquer lugar. Então Young fez exatamente isso, levando o Texas a uma vitória dramática sobre o USC no Rose Bowl.

Os Longhorns têm outro quarterback especial agora. E enquanto outros testes estão por vir, Ewers mostrou novamente que, com ele, o Texas está pronto para vencer qualquer um em qualquer lugar.