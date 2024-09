Eminem Ribs Diddy Over Tupac e Biggie mais uma vez no álbum ‘Expanded Mourner’

Eminem – queremos dizer, Slim Shady – está saindo com força e ainda chutando Diddy enquanto ele está em seu novo álbum de luxo “The Death of Slim Shady (Coup de grâce): Expanded Mourner’s Edition”.

Na versão atualizada de “Fuel”, Eminem recruta rappers da Shady Records Dança do lado oeste dar Gripe – e dedica parte de seu verso a desenterrar os esqueletos dos mais infames homicídios não resolvidos do rap!!!

Com um fluxo frenético, Em chama Diddy na música com a letra, “’Fuel’ remix, “Então quem será escolhido a seguir, cujo nome será o próximo? / A morte do Notorious BIG foi o efeito dominó do assassinato de Tupac / Como lenço facial, de quem é o próximo relógio que devo limpar? Puff? / ‘Até que ele esteja algemado pela polícia, culpado, ele irá se apresentar? / Tipo, caramba, nunca se entregou, quem sabe todos os assassinatos que houve?!?”

A versão original de “Fuel” apresenta J. Coleartista JIDe corta e corta Diddy sobre o Cássia vídeo de agressão e sua conduta anterior.



Diddy há muito critica as alegações de que ele esteve envolvido no atropelamento de Pac ou Biggie no passado … e não há indicação de que ele será envolvido no suspeito de assassinato de Tupac Keefe D.de caso em andamento em Las Vegas.

Na verdade, Eminem teve uma aparência de início de carreira ao se apresentar ao lado de Biggie póstumo, no álbum “Born Again” de 1999, mas ele parece feliz em queimar sua ponte para Bad Boy.

Ele saberá como se defender de seus Stans… que estão chateados com seu novo lançamento ridiculamente longo que contém apenas 3 músicas… 2 que eles já ouviram.