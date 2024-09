Emma Navarro vence Paula Badosa e chega às semifinais do Aberto dos Estados Unidos

NOVA YORK — Emma Navarro deu uma reviravolta impressionante em sua primeira semifinal de Grand Slam, derrotando Paula Badosa por 6-2 e 7-5 no US Open na terça-feira, após surpreender a atual campeã Coco Gauff.

Perdendo por 5 a 1 no segundo set e a três pontos de ter que ir para o decisivo terceiro set, Navarro conquistou os quatro pontos seguintes para se manter viva, iniciando uma sequência na qual conquistou 24 dos 28 pontos finais da partida.

Navarro, a americana número 13, que nunca havia vencido uma partida na chave principal do torneio em seu país antes deste ano, avançou para enfrentar a número 2 Aryna Sabalenka ou a sétima cabeça de chave Qinwen Zheng nas semifinais de quinta-feira.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Navarro, 23, que derrotou Gauff, cabeça de chave número 3, no domingo, na quarta rodada, venceu o primeiro set em 29 minutos antes de Badosa, cabeça de chave número 26, abrir 5 a 1 no segundo.

Mas quando Navarro quebrou o serviço da espanhola no game seguinte, a jogadora que lidera o WTA Tour com 18 vitórias em três sets teve a sensação de que talvez não precisasse jogar um.

“Eu simplesmente senti que poderia vencer em dois sets”, disse Navarro.

Ela conseguiu, vencendo seis games seguidos com alguma ajuda de Badosa, que disse que ela foi um “desastre” ao lidar com a pressão de tentar chegar à sua primeira semifinal de Grand Slam.

“Eu nunca tive o ímpeto nessa partida. Joguei quatro ou cinco games OK. Foi 5-1, mas nunca me senti eu mesmo na quadra”, disse Badosa.

“Perdi, não sei, 20 pontos quase seguidos. É muito estranho para mim porque sou um jogador bastante consistente, então eu também não esperava isso.”

Navarro também derrotou Gauff na quarta rodada em Wimbledon antes de perder para a eventual segunda colocada Jasmine Paolini na rodada seguinte, uma goleada de 6-2 e 6-1 em menos de uma hora.

Mas a campeã de simples da NCAA de 2021 na Virgínia estava pronta para esse confronto entre jogadoras nascidas em Nova York, partindo para cima de Badosa para vencer os três primeiros jogos e, em seguida, aproveitando a oportunidade que Badosa lhe deu no final.

Navarro em Majors nesta temporada Aberto da Austrália 1ª Grande 3ª Estrada Aberto da França 1ª Estrada Principal de 16 Wimbledon 1º Grande QF Aberto dos EUA 1ª grande FC

“Acho que cheguei ao ponto da minha carreira em que não tenho medo de nenhum resultado”, disse Navarro.

Navarro se tornou a sexta jogadora nos últimos 40 anos a chegar às semifinais do US Open sem uma vitória anterior na chave principal do torneio, uma lista que inclui as recentes campeãs Bianca Andreescu em 2019 e Emma Raducanu em 2021.

Foi um ano de carreira para Navarro, que chegou à terceira rodada ou melhor em todos os quatro Grand Slams, sem nunca ter avançado além da segunda rodada de um major.

Ela é a terceira ex-jogadora universitária nos últimos 40 anos a chegar às semifinais em Flushing Meadows, depois de Lori McNeil, da Oklahoma State, em 1987, e Jennifer Brady, da UCLA, em 2020.

Sua vitória encerrou uma impressionante temporada de verão de Badosa, que entrou na terça-feira tendo vencido 24 de suas últimas 30 partidas desde o torneio de maio em Roma, destacada por um título WTA 500 em Washington e uma aparição na semifinal em Cincinnati antes de sua corrida em Nova York.

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.