Emocionado Alex Morgan sai mais cedo do jogo final em San Diego

A atacante Alex Morgan jogou 15 minutos e teve um pênalti defendido no domingo pelo San Diego Wave FC em sua última partida como profissional — uma derrota por 4 a 1 para o North Carolina Courage.

Morgan, duas vezes campeã da Copa do Mundo e medalhista de ouro olímpica, anunciou na quinta-feira que o jogo em casa da NWSL do Wave no Snapdragon Stadium contra o Courage seria o último de sua carreira de quase 14 anos em nível internacional e profissional.

Escolhas do editor 2 Relacionados

No domingo, a goleira Casey Murphy, do North Carolina Courage, uma das companheiras de equipe de Morgan na seleção dos Estados Unidos nos últimos anos, negou à jogadora de 35 anos uma saída dos sonhos. Morgan subiu para o local depois que o Wave ganhou um pênalti no 10º minuto, mas seu esforço de pé esquerdo foi defendido por Murphy.

O San Diego empatou três minutos depois, e Morgan começou a deixar o campo com pouco mais de 13 minutos no relógio, uma homenagem ao número 13 que ela usou no clube e na seleção na última década.

Ela tirou as chuteiras no meio do campo e acenou em lágrimas e jogou beijos para a multidão — com fãs gritando seu nome — enquanto jogadores de ambos os times a cercavam e aplaudiam. Ela foi substituída pela atacante Amirah Ali.

“Que jornada tem sido. Quero agradecer aos meus companheiros de equipe. Vocês me desafiaram constantemente todos os dias e me fizeram melhor”, disse Morgan após a partida. “Quero agradecer à minha família que me apoiou incansavelmente, se sacrificou tanto por mim. Amo vocês, todos os 95 que estão aqui esta noite. E os fãs. Vocês me incentivaram a ser o meu melhor todos os dias. Vocês me incentivaram a ser o melhor jogador de futebol, a ser a melhor mãe, a ser a melhor pessoa que eu poderia ser.

“Houve tantos momentos incríveis na minha carreira, mas este, este último momento que compartilho em campo com vocês, eu guardarei para sempre. Então, obrigada, do fundo do meu coração, obrigada.”

Pela primeira vez em um evento esportivo feminino, o jogo foi exibido em vários canais, incluindo as redes ESPN, simultaneamente nos EUA. O jogo da noite de domingo estava inicialmente programado para ir ao ar na NWSL+ e na Paramount+.

A comissária da NWSL, Jessica Berman, falou na transmissão sobre o impacto de Morgan na liga e no futebol feminino, dizendo que a presença de Morgan era sentida dentro e fora de campo.

Alex Morgan acena para os fãs antes de seu último jogo profissional no Snapdragon Stadium, em San Diego. Imagens Imagn

“É uma escolha fazer o que ela faz fora do campo, e acho que é isso que a tornou irrepreensível e, na verdade, a verdadeira GOAT”, disse Berman sobre o papel de Morgan no crescimento da NWSL e um CBA recém-assinado para as jogadoras. “Mas é claro que, no campo, ela quebrou todos os recordes, todas as barreiras, e ela realmente faz o que prega e é capaz de realmente aparecer fora do campo porque ela faz o trabalho no campo. Acho que é isso que ela realmente fez em cada passo de sua carreira. Ela tem sido uma inspiração.”

A partida de despedida de Morgan atraiu 26.516 pessoas no calor de quase 38 graus na casa do Wave, com capacidade para 32.000 pessoas, com Berman acrescentando que muitos desses ingressos foram vendidos de uma só vez quando os fãs souberam que o astro americano estava se aposentando.

“Ao entrar nesta liga, ela foi quem realmente usou sua plataforma para chamar à ação as mudanças que precisavam acontecer para esta liga que agora se manifesta em um mundo onde temos 28.000 pessoas aqui torcendo por ela e seu time”, disse Berman. “12.000 ingressos foram vendidos em um dia quando ela anunciou que este seria seu último jogo.

“Esse é o poder de Alex Morgan.”

Morgan disse na sexta-feira que jogaria minutos “limitados” no domingo. Na quinta-feira, ela anunciou que, além de sua aposentadoria, está grávida de seu segundo filho.

“Fiz tudo o que sempre quis fazer e mais, e com essa decisão, me sinto tão em paz porque estou pronto para começar uma família, estou pronto para pendurar as chuteiras e permitir que a próxima geração floresça e apenas aproveite os holofotes”, disse Morgan aos repórteres após o jogo de domingo. “Estou pronto, e é uma boa sensação quando você finalmente chega a isso.”

A veterana da seleção feminina dos EUA fez parte das equipes que venceram as Copas do Mundo de 2015 e 2019 e uma medalha de ouro olímpica em 2012, além de uma medalha de bronze em 2021. Ela marcou 123 gols pela seleção feminina dos EUA, o quinto maior número na história do programa, e é uma das sete jogadoras a marcar 100 ou mais.

Morgan jogou em quatro Copas do Mundo, incluindo sua estreia na edição de 2011, quando a seleção feminina dos EUA perdeu a final para o Japão na disputa de pênaltis.

Nacionalmente, Morgan ganhou o título inaugural da NWSL com o Portland Thorns em 2013. Ela também ganhou um título profissional em sua temporada de estreia em 2011, com o Western New York Flash no Futebol Profissional Feminino, antecessor da NWSL.

Morgan ganhou a NWSL Golden Boot em 2022, marcando 15 gols em 17 jogos enquanto ajudava o Wave a se tornar o primeiro time de expansão da NWSL a se classificar para os playoffs em sua primeira temporada. No ano passado, o Wave ganhou o NWSL Shield como o melhor time da temporada regular da NWSL.

Ela jogou em 150 jogos da NWSL, 63 dos quais foram pelo San Diego. Em 2017, Morgan se juntou ao Lyon em um contrato de curto prazo e ganhou uma tríplice coroa, incluindo a UEFA Champions League.

Morgan usou a braçadeira de capitão do San Diego no domingo.

Sua filha, Charlie, de 4 anos, foi seu mascote para a greve e o hino nacional. Charlie vestiu uma camisa Wave com “MOM 13” nas costas. Morgan disse que esperava que cerca de 80 familiares e amigos comparecessem à partida de domingo, a maioria dos quais se juntou a ela no campo antes da partida.

“É triste vê-la partir”, disse o técnico interino do Wave, Landon Donovan. “Não acho que haverá outra como ela.”