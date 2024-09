Endrick do Madrid mostrou ‘coragem’ no primeiro gol na UCL

Carlo Ancelotti disse que Endrick mostrou “coragem” depois que o atacante do Real Madrid, de 18 anos, marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões de longe — apesar de ter Vinícius Júnior e Kylian Mbappé como opções de passe.

O gol de Endrick aos 95 minutos garantiu a vitória do Madrid por 3 a 1 sobre o Stuttgart no Santiago Bernabéu, depois que Mbappé abriu o placar, Deniz Undav empatou para os visitantes e Antonio Rüdiger colocou o Madrid novamente na frente.

O brasileiro, no contra-ataque, poderia ter colocado Vinícius ou Mbappé, ambos sem marcação, mas optou por chutar de longa distância, enganando o goleiro Alexander Nübel e se tornando o mais jovem artilheiro do Madrid na história da Liga dos Campeões.

“Ele tem coragem!”, disse Ancelotti à Movistar, antes de expandir sua resposta em sua entrevista coletiva pós-jogo. “Endrick teve coragem. Foi o último movimento do jogo. Ele estava convencido de que marcaria. Ele foi para a solução mais difícil, mas deu certo.”

Foram alguns dias agitados para Endrick, que se casou com sua parceira Gabriely Miranda esta semana.

Endrick, do Real Madrid, comemora após marcar um gol contra o Stuttgart na Liga dos Campeões. Imagens Getty

“Nesses dois dias ele se mostrou corajoso, em todos os sentidos”, disse Ancelotti.

“Se ele errasse, eles [Vinicius and Mbappé] “o teria matado!” disse o companheiro de equipe Thibaut Courtois. “Mas se ele tem confiança para chutar, ele tem um chute superpoderoso. Se ele marca, todo mundo fica quieto! Ele é um garoto com muita qualidade. Isso mostra sua personalidade.”

Mbappé encontrou a rede apenas 22 segundos no segundo tempo para seu primeiro gol na Champions League com o Madrid, já que os anfitriões marcaram direto do pontapé inicial. O capitão da França agora tem cinco gols em sete jogos pelo Madrid.

“Posso fazer mais”, disse ele à Movistar. “Sei que farei mais. A cada jogo me sinto melhor.”