Endrick do Real Madrid mereceu cartão vermelho por expulsão

O técnico do Alavés, Luis Garcia Plaza, disse que Endrick deveria ter sido expulso na vitória do Real Madrid por 3 a 2 na LaLiga na terça-feira, depois que o jovem atacante aparentemente atingiu o zagueiro Santiago Mouriño com o joelho em uma disputa sem bola.

O Madrid vencia por 3 a 0 no jogo no Santiago Bernabeu, graças aos gols de Lucas Vázquez, Kylian Mbappé e Rodrygo Goes, antes de dois gols tardios do Alavés em dois minutos criarem um final nervoso.

Endrick recebeu um cartão amarelo pelo choque com Mouriño, que ocorreu quando os dois jogadores estavam brigando dentro da área.

“É um cartão vermelho”, disse Garcia Plaza — que teve uma discussão acalorada com seu colega do Madrid, Carlo Ancelotti, no apito final — em sua entrevista coletiva pós-jogo. “Deveríamos ter jogado os últimos 10 minutos contra 10 homens.

“É um vermelho claro, ninguém pode dizer que não foi. Se o árbitro não viu, é para isso que serve o VAR. Talvez eles tenham recebido mais amarelos do que deveriam, mas para Endrick, é um vermelho.”

Ancelotti disse que não podia comentar. “Não posso dar minha opinião, não vi, e não vi uma resposta”, disse o técnico do Madrid.

Uma fonte do clube disse à ESPN que Endrick seria interrogado sobre o incidente para evitar que se repetisse no futuro, embora tenham citado sua juventude e energia como fatores atenuantes.

Endrick, do Real Madrid, reage após um confronto com um zagueiro do Alavés durante a partida da LaLiga na terça-feira. Imagens Getty

Ancelotti acrescentou que o Madrid deve evitar receber tantos cartões amarelos por discordância, depois que Federico Valverde, Vinicius Junior e Luka Modric foram advertidos por discutirem com o árbitro.

“As regras mudaram, e temos que nos acostumar com isso”, disse Ancelotti. “Temos que parar.

“Não é justo nem injusto, temos que nos adaptar.”

Mbappé foi substituído aos 80 minutos, com o Madrid pronto para enfrentar o rival local Atlético de Madrid no clássico de domingo, mas Ancelotti disse que não estava preocupado com a condição física do craque.

“Ele está bem, levou uma pancada e pediu para ser substituído para evitar problemas”, disse Ancelotti. “Ele está indo bem. O time jogou bem, usando a bola, procurando chances, transições, passes longos.

“O time está melhorando e isso é bom para nós. Temos um calendário de jogos exigente, mas estamos bem desde a pausa e queremos continuar no domingo em um jogo exigente.”