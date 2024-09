Enrique, do PSG: Nenhuma pressão sobre Dembélé para preencher a vaga de Mbappé

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, tem sido cauteloso ao apontar Ousmane Dembélé como o próximo artilheiro de sua equipe, dizendo que isso pode ser prejudicial para sua equipe.

O gol de Dembélé no segundo tempo do empate por 1 a 1 de sábado com o Reims ajudou o PSG a manter sua sequência invicta na Ligue 1 e o colocou no centro das atenções como o principal atacante a preencher a lacuna deixada pela transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid.

No entanto, ao elogiar o ponta de 27 anos, que tem quatro gols e duas assistências nesta temporada, o treinador pediu que o time como um todo melhore para não colocar muita pressão em apenas um jogador.

“Não estamos procurando um artilheiro, porque se você pressionar Dembélé e ele não marcar os gols que você quer que ele marque, nós começaremos com os problemas”, disse o treinador em entrevista coletiva no sábado.

“O que queremos é que o time vença. Quem marca? Não me importa. Que alguém que vista a camisa do PSG marque. Não há pressão sobre um jogador apenas. O time todo tem que continuar melhorando”, acrescentou.

Ousmane Dembélé marcou seu quarto gol da temporada e deu ao PSG um empate contra o Reims. Xavier Laine/Getty Images

O PSG chegou a Reims após uma vitória tardia sobre o Girona, da Espanha, pela Liga dos Campeões, mas teve dificuldades para encontrar o ritmo devido à ausência de jogadores lesionados, como o atacante Marco Asensio e o goleiro Gianluigi Donnarumma.

“Sabíamos desde o começo que seria um jogo muito difícil. Eles jogaram muito bem, são muito fortes fisicamente e foram bons com a bola”, acrescentou o treinador.

No entanto, Enrique estava confiante de que a tática de mudança de posições de sua equipe lhes daria uma vantagem nos próximos jogos, já que eles receberão o Stade Rennais na sexta-feira antes de enfrentar o Arsenal na Liga dos Campeões quatro dias depois.

“Vamos mudar os jogadores dependendo do que vemos nos jogos. Tenho muita versatilidade no meu elenco para poder usar isso e é uma opção que temos regularmente com jogadores diferentes”, disse ele.