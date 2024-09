Entre os Links: Jon Anik reage ao UFC 306, Dvalishvili destrona O’Malley, anúncios de luta do UFC 309

O UFC 306 está oficialmente nos livros, e Merab Dvalishvili é o novo campeão peso galo do UFC após derrotar Sean O’Malley no evento principal por decisão unânime. Para onde os dois caras vão no card do último sábado, e com O’Malley anunciando que fará uma cirurgia, ele pode voltar a uma disputa de título rapidamente?

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, Jon Anik dá início ao show para dar sua reação ao evento, a experiência Sphere com Joe Rogan e Daniel Cormier, Dvalishvili e Valentina Shevchenko se tornando novos campeões e muito mais. Além disso, os tópicos podem incluir as duas grandes lutas anunciadas para o UFC 309 com Jon Jones vs. Stipe Miocic se tornando oficial, junto com Charles Oliveira vs. Michael Chandler 2 sendo revelado como o co-evento principal, a ausência de Conor McGregor do octógono se estendendo ainda mais e qualquer outra coisa que esteja em sua mente.

Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, respondem suas perguntas durante todo o show.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o show ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão em podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.