Entre os Links: O’Malley vs. Dvalishvili, expectativas do UFC 306, Brady e Nurmagomedov brilham

Sean O’Malley e Merab Dvalishvili finalmente vão se enfrentar no evento principal do UFC 306 neste sábado no Sphere em Las Vegas pelo título peso galo do UFC. O’Malley já está ascendendo para se tornar uma das maiores estrelas da empresa, e se ele vencer, os foguetes provavelmente estarão presos a ele no caminho para o estrelato. O mesmo acontecerá com Dvalishvili se ele vencer?

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel discute o evento principal altamente antecipado entre O'Malley e Dvalishvili, para onde vai o vencedor e o que isso faz para suas respectivas carreiras. Além disso, os tópicos podem incluir as expectativas para o evento único do UFC no Sphere, se puderem ser alcançados, o co-evento principal entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko, as grandes vitórias de Sean Brady e Usman Nurmagomedov no UFC Vegas 97 e no Bellator San Diego, e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera a luta entre Jed Meshew do MMA Fighting e Luke Thomas do Morning Kombat.

