Entre os links: Reação à promoção de Jon Jones GOAT, Alex Pereira provocando retorno dos médios, mais

Quando você pensou que o empurrão promocional de Dana White sobre a grandeza de Jon Jones no UFC iria desacelerar um pouco, ele foi levado a outro nível esta semana com uma promoção dedicada a Jones como o maior lutador da história da promoção. Esse foi um movimento que deveria ser tomado como positivo ou negativo?

Em um episódio totalmente novo de Between the Links, o painel reage à exibição da promo de Jones durante a edição de terça-feira do DWCS, como White tem lidado com a situação, junto com o campeão peso-pesado do UFC. Além disso, os tópicos incluem Alex Pereira provocando uma mudança para o peso-médio para lutar contra Dricus du Plessis após seu evento principal do UFC 307 com Khalil Rountree Jr., Shavkat Rakhmonov alegando que Belal Muhammad recusou uma luta pelo título para outubro, e o vai e vem continuando entre os dois, o UFC trazendo o UFC Vegas 97 encabeçado por Gilbert Burns vs. Sean Brady, enquanto o Bellator contra-ataca com o Bellator San Diego com uma luta pelo título dos leves entre Usman Nurmagomedov e Alexander Shabily, e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera a luta entre Jed Meshew e Shaun Al-Shatti do MMA Fighting.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

