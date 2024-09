Entre os Links: reação ao acordo judicial do UFC, entrada de Dana White no boxe, UFC Paris

O UFC estava de folga no último final de semana, mas o mundo dos esportes de combate viu um resultado impressionante no ringue de boxe com Daniel Dubois nocauteando Anthony Joshua no Estádio de Wembley. O que esse resultado faz pela sempre interessante divisão dos pesos pesados ​​no ringue?

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel reage à vitória surpreendente de Dubois e fala sobre o que pode acontecer depois da maior vitória de sua carreira. Além disso, os tópicos incluem Dana White anunciando oficialmente que está entrando no mundo do boxe, UFC Paris neste sábado com Benoit Saint Denis x Renato Moicano, o co-evento principal entre Nassourdine Imavov x Brendan Allen, Petr Yan retornando para enfrentar Deiveson Figueiredo no UFC Macau em novembro, Reinier de Ridder assinando com o UFC, o UFC chegando a um acordo sobre um dos processos antitruste e muito mais.

O apresentador Mike Heck está acompanhado de Jed Meshew e José Youngs, do MMA Fighting.

Se você perdeu o show ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão em podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.