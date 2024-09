Entrevista rude de Dave Grohl em Wimbledon ressurge em meio a notícias bombásticas sobre bebês

David GrohlO mau humor de Wimbledon agora faz sentido… o roqueiro saiu com sua esposa, Jordyn Blumno torneio semanas antes de confessar que teve um filho fora do casamento.

Confira… o vocalista do Foo Fighters teve uma atitude descaradamente arrogante ao ser entrevistado no evento de tênis de Londres em julho.

Aguardando sua permissão para carregar o TikTok Post.

Na filmagem, um repórter da BBC Sport pediu educadamente a Grohl quaisquer previsões finais para o torneio no All England Lawn Tennis and Croquet Club… mas a lenda do rock ofereceu apenas respostas curtas e brandas.

Ele finalmente se afastou do repórter… deixando os fãs confusos sobre seu comportamento desnecessariamente contundente.

Na verdade, quando o vídeo foi postado pela primeira vez, um fã afirmou que Grohl estava “agindo um pouco irritado recentemente”.

Após a confissão do ex-aluno do Nirvana, ele deu as boas-vindas a uma filha fora de seu casamento com Blum… muitos especularam que esta foi a causa raiz de seu comportamento brusco na Grã-Bretanha.

Alguns até brincaram que esse drama deixou Grohl preocupado com um possível divórcio!!!

Como o TMZ relatou anteriormente… Grohl confirmou a bomba do bebê no Instagram na terça-feira, onde disse a seus fãs que planejava ser um pai solidário para a criança… ao mesmo tempo que tentava reconquistar a confiança de sua esposa e filhos.

Grohl e Blum, casados ​​desde 2003, compartilham três filhas… Violeta Maye, Salgueiro Harpista dar Santa Ofélia.