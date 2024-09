Enzo Maresca do Chelsea sobre o calendário: Não protegemos os jogadores

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, expressou sua crença de que os jogadores não recebem nenhuma proteção do calendário de futebol e acrescentou que os jogadores expressando suas preocupações sobre o número de jogos que jogam é “um bom ponto de partida”.

A questão do aumento da carga de trabalho dos jogadores ganhou força na semana passada, com o meio-campista do Manchester City Rodri dizendo que os jogadores estão dispostos a entrar em greve por isso. Seus comentários atraíram apoio de Thibaut Courtois do Real Madrid e Jules Koundé do Barcelona, ​​enquanto o chefe do Madrid Carlo Ancelotti sugeriu que os jogadores considerariam receber menos para jogar menos.

Maresca é a mais nova figura da fraternidade do futebol a se pronunciar sobre o assunto.

“Sim, sem dúvida”, disse ele em entrevista coletiva na sexta-feira, quando perguntado se havia muitos jogos no calendário de futebol.

“Em termos de jogos, é demais. Não protegemos os jogadores. Os únicos que podem fazer algo são os jogadores. Podemos ajudá-los. Acho que nas últimas duas semanas alguns jogadores explicaram o que pensam, e acho que é um bom ponto de partida.”

O Chelsea deixou Cole Palmer, Wesley Fofana e Romeo Lavia fora do elenco da UEFA Conference League para administrar seus minutos ao longo de uma longa temporada.

O Chelsea está em oitavo lugar na Premier League após quatro jogos e enfrenta o West Ham em um clássico de Londres no sábado.

Maresca confirmou que Enzo Fernández e o novo contratado Kiernan Dewsbury-Hall estarão disponíveis para a viagem ao Estádio de Londres, depois de ambos terem perdido a vitória do último fim de semana contra o Bournemouth devido a doenças.

No entanto, o capitão do clube Reece James e Malo Gusto continuam afastados devido a problemas físicos.