Equipe de transmissão do UFC 307 apresenta rostos conhecidos convocando duas lutas pelo título

São os suspeitos do costume que aparecem no UFC 307 no sábado, com a equipe regular de transmissão pay-per-view anunciando as lutas, incluindo duas lutas pelo título no topo do card.

Jon Anik atua como o homem do evento em Salt Like City e se junta ao comediante e magnata do podcast Joe Rogan ao lado do Hall da Fama do UFC Daniel Cormier fornecendo comentários coloridos para o show.

A quarta pessoa trabalhando na transmissão é Megan Olivi, que atua como repórter na arena do evento.

Dirigentes do UFC confirmaram a equipe de transmissão do MMA Fighting na segunda-feira.

Embora não haja surpresas com o trio dando as lutas, Anik, Rogan e Cormier têm muito o que discutir no sábado, especialmente no topo, com Alex Pereira retornando para sua terceira defesa de título em 2024, após derrotar Jamahal Hill e Jiri Prochazka em lutas consecutivas.

Pereira desferiu dois nocautes violentos para despachar Hill e Prochazka, mas agora ele buscará a quarta finalização consecutiva quando enfrentar um candidato improvável, Khalil Rountree Jr.

Embora seja uma referência no elenco do UFC desde 2016, Rountree sofreu muitos altos e baixos enquanto aprendia efetivamente no trabalho depois de ganhar seu contrato com apenas quatro lutas profissionais em seu currículo.

Após derrotas consecutivas em 2019 e 2021, Rountree já obteve cinco vitórias consecutivas, incluindo uma vitória violenta por nocaute técnico sobre o ex-desafiante ao título Anthony Smith em dezembro passado, que efetivamente o colocou em posição de lutar pelo título.

Na co-luta principal, Raquel Pennington defende pela primeira vez o título do peso galo ao enfrentar a ex-campeã Julianna Pena, que retorna à ação pela primeira vez em mais de dois anos. Pena revidou pela última vez em 2022, quando perdeu de forma desigual para Amanda Nunes, mas agora tentará conquistar o título pela segunda vez, enquanto Pennington busca continuar sua seqüência de seis vitórias consecutivas, que inclui sua vitória no campeonato sobre Mayra Bueno Silva em janeiro.