Eric Roberts pede desculpas à irmã Julia em novas memórias

Pessoas divulgou vários trechos do próximo livro de memórias do prolífico ator, “Runaway Train”… onde o veículo diz que ele escreve um pedido público de desculpas a Julia após anos de afastamento.

Eric abre a cortina sobre grande parte de sua vida… discutindo o casamento difícil de seus pais – quando eles se separaram, ele foi com o pai e Julia morava com a mãe – e o acidente de carro de 1981 que o colocou em coma .

Ele também investiga seu passado de vício em drogas… admitindo que mais tensão surgiu entre ele e Julia durante uma batalha pela custódia de sua filha. Emma Roberts com seu ex Kim Cunningham – com quem Julia ficou do lado. Eric ficou chateado com a mudança na época, mas escreve que acha que foi a decisão certa, pensando bem.