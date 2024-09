Erik Menéndez critica Ryan Murphy por causa da série ‘caluniosa’ da Netflix

Erik Menéndez está indignado com a nova série da Netflix sobre como ele e seu irmão Lyle notoriamente assassinaram seus pais em 1989… e ele diz Ryan Murphy fez de tudo para caluniar os irmãos infames!

“Eu acreditava que havíamos ido além das mentiras e das representações ruinosas do personagem Lyle, criando uma caricatura de Lyle enraizada em curtidas horríveis e flagrantes desenfreadas no programa”, disse Erik em uma longa diatribe postada por sua esposa. Tammi Menéndez conta X de.

Erik acusa diretamente RM de se esforçar para pintar os irmãos… que, novamente, foram condenados por assassinar brutalmente seus próprios pais… da pior forma possível… deixando de fora as alegações dos irmãos de graves abusos por parte do pai.

Como é de conhecimento comum – os irmãos foram condenados por assassinato em primeiro grau em 1996 e alegaram no julgamento que os duplos assassinos foram cometidos por medo por suas vidas após décadas de abuso violento e sexual… e não para obter suas mãos são a herança gigantesca.

Lembre-se, membro do Menudo Roy Rosselló alegou que seu pai, José, rap-lo … e seu advogado Marcos Geragos nos contou no ano passado por que a alegação de Roy – e uma carta recém-encontrada escrita por Erik – poderia fazer toda a diferença no tribunal se eles conseguissem um novo julgamento.