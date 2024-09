Erik ten Hag: Antony deve ganhar o direito de jogar pelo Man United

MANCHESTER, Inglaterra — Antony precisa “ganhar o direito” de reconquistar seu lugar no time do Manchester United, de acordo com o técnico Erik ten Hag.

O brasileiro é a segunda transferência mais cara da história do United, depois de chegar do Ajax em um acordo de £ 82 milhões (US$ 108,2 milhões) em 2022.

Mas ele caiu em desgraça no Old Trafford e jogou apenas um minuto na Premier League nesta temporada.

Ten Hag pode fazer mudanças em seu time para a partida da terceira rodada da Carabao Cup contra o Barnsley, da League One, na terça-feira.

No entanto, o holandês insistiu que Antony não jogará a menos que mereça.

“Vamos ver qual será a escalação [against Barnsley] será”, disse Ten Hag quando perguntado se Antony poderia ser titular pela primeira vez na temporada.

“Temos treino todos os dias e os jogadores têm que ganhar o direito. Quando a atitude é boa e eles mostram desempenhos no treino, então eles vão jogar.”

Erik ten Hag pediu que Antony ganhe mais minutos pelo Manchester United. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

O Ten Hag terá os zagueiros Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui disponíveis, apesar do trio ter sido forçado a sair no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Southampton no sábado.

Luke Shaw continua afastado por causa de um problema na panturrilha e o técnico do United se recusa a dar um prazo para o retorno do lateral.

“Ele está progredindo bem”, disse Ten Hag.

“É claro que temos um plano em mente quando ele estiver pronto, mas você sempre depende de como o progresso irá ocorrer e não pode fazer uma sugestão porque há muitos fatores. Um plano pode acelerar ou desacelerar.”

Ten Hag levantou a Carabao Cup em seu primeiro ano no United e depois venceu a FA Cup na temporada passada.

Ele enfrentará uma viagem difícil ao Crystal Palace no sábado, mas acrescentou que levará o jogo contra o Barnsley a sério, já que busca conquistar o terceiro troféu de seu reinado.

“A FA Cup, a Carabao Cup; elas são significativas”, disse ele.

“Vejo a atenção de todos os times, todos os donos, todos os gerentes, quando eles ganham os troféus. Como o Liverpool ano passado. Vejo todos os times batalhando por isso e queremos o mesmo.”