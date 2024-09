Erik ten Hag elogia ‘noite perfeita’ com o Manchester United vencendo o Barnsley

MANCHESTER, Inglaterra — Erik ten Hag comemorou uma “noite perfeita” depois que o Manchester United derrotou o Barnsley por 7 a 0 na Copa da Liga Inglesa.

Marcus Rashford, Alejandro Garnacho e Christian Eriksen marcaram duas vezes, enquanto Antony balançou a rede de pênalti e o Ten Hag registrou a maior vitória de seu reinado.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Foi também a maior margem de vitória do United desde a vitória sobre o Southampton por 9 a 0 em fevereiro de 2021, sob o comando do ex-técnico Ole Gunnar Solskjaer.

“Não para mim, mas para o time, esta é a noite perfeita”, disse Ten Hag depois. “Acho que poderíamos fazer tudo o que planejamos fazer; como vencer, na próxima rodada, marcamos alguns gols excelentes, entretivemos os fãs, trabalhamos em nosso modelo de jogo, então estamos felizes.”

Ten Hag conseguiu rodar seu time contra o Barnsley da League One, fazendo oito mudanças em relação ao time que venceu o Southampton por 3 a 0 no sábado.

Rashford foi um dos três jogadores que mantiveram sua vaga e marcou mais dois gols no fim de semana.

Foi a primeira vez que o atacante inglês marcou mais de um gol em uma partida desde que marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre o Leicester em fevereiro de 2023.

Alejandro Garnacho marcou dois dos sete gols na partida da Copa da Liga Inglesa do Manchester United contra o Barnsley. Foto de James Gill – Danehouse/Getty Images

“Sei da minha primeira temporada aqui que quando ele marca, para o time, é mais fácil”, disse Ten Hag. “Quando você tem um jogador no seu elenco que é garantia de gols, isso pode fazer a diferença. Você pode fazer muitas coisas muito bem entre as áreas, mas as partidas de futebol são decididas na área.”

O United se recuperou da derrota por 3 a 0 para o Liverpool marcando 10 gols sem sofrer gols contra Southampton e Barnsley.

“Não fiquei arrasado depois do Liverpool e não estou comemorando agora”, disse Ten Hag. “É um processo sem fim. Sei para onde quero ir, em que direção. Sei que temos muita velocidade, dinâmica e vimos isso hoje e temos jogadores capazes de dominar a posse de bola. Temos que trabalhar ainda mais para acertar todas as etapas do jogo.”