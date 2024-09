Erik ten Hag: O Man United precisa de vitórias para garantir a segurança no emprego

Erik ten Hag aceitou que o Manchester United precisa começar vencendo se quiser manter a confiança da hierarquia do clube.

O holandês ficou sob pressão crescente após a derrota por 3 a 0 para o Liverpool antes da pausa internacional. Falando antes do jogo contra o Liverpool, o CEO Omar Berrada e o diretor esportivo Dan Ashworth apoiaram Ten Hag como o homem certo para o trabalho.

Mas antes da viagem a Southampton no sábado, o técnico de 54 anos admitiu que o apoio só durará se os resultados melhorarem.

“No futebol você tem que vencer, você tem que entregar, isso é claro”, Ten Hag disse em uma entrevista coletiva na sexta-feira. “É bom que a nova liderança reconheça isso e diga isso. Estamos trabalhando juntos para sermos mais bem-sucedidos, temos metas maiores do que já alcançamos.”

O United terminou em oitavo lugar na Premier League na temporada passada, antes de a campanha terminar em alta com a vitória sobre o Manchester City na final da FA Cup.

O contrato de Ten Hag foi estendido durante o verão, mas a nova temporada começou com duas derrotas em três jogos. O ex-técnico do Ajax disse que levará tempo para acertar as coisas e sugeriu que a responsabilidade por performances e resultados não deve cair apenas sobre seus ombros.

“Não tem a ver só comigo”, ele disse. “Ninguém pode negar que nestes últimos oito ou nove meses muita coisa aconteceu com este clube, nova equipe de liderança, nova estrutura e estrutura de propriedade, uma nova equipe de liderança, uma grande reviravolta, eu diria.”

Ten Hag também saiu em defesa de uma de suas contratações de verão, o zagueiro holandês Matthijs de Ligt.

De Ligt foi substituído no intervalo do empate de 2 a 2 da Holanda com a Alemanha na terça-feira, com o técnico Ronaldo Koeman dizendo depois que o zagueiro precisava ser “protegido” após cometer um erro.

“Acho que ele disse isso em referência ao time holandês, não a uma situação de clube”, disse Ten Hag. “Eu conheço Matt e ele tem uma ótima personalidade, seu caráter, ele vai superar isso e vai se recuperar nessa situação com o time holandês. Definitivamente não é sua situação de clube.

“Não tenho medo dessa situação, conheço suas qualidades, conheço sua personalidade e sei que ele vai lutar.

“A outra coisa é que ele teve uma pré-temporada muito difícil porque não jogou. O único jogo desde o início foi o último contra o Liverpool, sem isso ele vai e começa pelo time holandês e ele ainda não está no ritmo ou na velocidade máxima, mas quando estiver você verá suas qualidades e um jogador diferente.”