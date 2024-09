Erling Haaland marca 100º gol do Manchester City empata recorde de Cristiano Ronaldo

Erling Haaland igualou o recorde de Cristiano Ronaldo como o homem mais rápido a marcar 100 gols por um clube europeu, chegando ao seu centenário pelo Manchester City na partida da Premier League de domingo contra o Arsenal.

O gol do norueguês no Estádio Etihad o colocou em 100 gols em 105 jogos pelo City.

Em 2011, Ronaldo marcou seu 100º gol pelo Real Madrid, também em sua 105ª partida.

Em 2024, Kevin De Bruyne se tornou o 18º jogador do Manchester City a atingir 100 gols, conquistando o prêmio em sua 372ª partida pelo clube.

Erling Haaland chegou a 100 gols pelo Manchester City em 104 jogos. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Haaland já havia quebrado o recorde de mais gols em quatro jogos da temporada da Premier League, com nove, incluindo dois hat tricks.

Esse início prolífico fez com que ele chegasse ao jogo da Liga dos Campeões de quarta-feira, em casa, contra a Inter de Milão, com 99 gols em 103 jogos e com a chance de quebrar o recorde de Ronaldo.

Mas, apesar de ter tido algumas chances no primeiro tempo, o jogador de 24 anos ficou frustrado com o empate sem gols.