Erling Haaland na melhor forma da carreira no Man City – Pep Guardiola

MANCHESTER, Inglaterra — Pep Guardiola disse que Erling Haaland está na melhor forma de sua carreira no Manchester City e elogiou o caráter do atacante depois que ele marcou duas vezes contra o Brentford, apesar de lidar com a morte de um amigo próximo antes do jogo.

Haaland decidiu começar contra o Brentford no sábado após a morte do amigo da família Ivar Eggja.

O jogador de 24 anos marcou os dois gols na virada do City para vencer por 2 a 1, chegando a nove gols em apenas quatro jogos no início da temporada.

“Eu diria que o melhor [form] mas apenas quatro jogos, não muitos jogos”, Guardiola disse em uma entrevista coletiva após a partida. “Eu não perguntei se ele estava pronto. Se ele não estivesse pronto, ele viria até mim. Ele é uma arma incrível. Claro, tem sido difícil. Tentamos cuidar de todos aqui e se alguém tem problemas, ficamos por perto.

“Você tem que ser forte. Talvez por 90 minutos esqueça sua vida pessoal se a vida lhe der um soco na cara.”

Os dois gols de Haaland no Etihad aconteceram depois que Yoane Wissa deu a liderança ao Brentford após apenas 22 segundos.

Erling Haaland é o artilheiro da Premier League nesta temporada. Foto de Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

O time de Thomas Frank poderia ter marcado novamente nos primeiros 10 minutos antes que o City finalmente assumisse o controle graças ao seu centroavante norueguês.

Haaland quase fez três hat tricks consecutivos na Premier League, mas foi impedido de fazer o terceiro contra o Brentford quando seu chute acertou a trave no segundo tempo

“Dou crédito ao Brentford”, disse Guardiola. “Não é fácil lidar com isso. Eles mereciam estar vencendo por 2 a 0 ou 3 a 0.

“Toda vez que eles têm a bola, eles criam uma chance. Bolas longas, duelos, passes curtos, quebra de linhas, passes rápidos, transições; eles são um time extraordinário. Nós sofremos desde que eles vêm para a Premier League. Todos os jogos com Thomas foram assim.”