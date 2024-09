Erros atormentam o New York Jets no retorno de Aaron Rodgers

SANTA CLARA, Califórnia — Desta vez, o quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, completou um passe em seu quarto snap da temporada — um shovel para o running back Breece Hall, que prontamente cometeu um fumble.

Foi esse tipo de abertura de temporada para Rodgers, cujo retorno tão aguardado foi estragado por erros e desempenhos ruins de ambos os lados da bola na derrota por 32 a 19 para o San Francisco 49ers na noite de segunda-feira no Levi’s Stadium.

“Eles são um grupo de nível de campeonato — e espero que os vejamos lá”, disse Rodgers sobre os 49ers, encerrando sua entrevista coletiva pós-jogo com um toque de otimismo.

Rodgers, que rompeu o tendão de Aquiles esquerdo no quarto snap da temporada de 2023, viu sua primeira ação extensa em 20 meses. Ele se tornou o 22º quarterback na era do Super Bowl (desde 1966) a jogar após seu aniversário de 40 anos. Houve alguns momentos vintage para o quatro vezes MVP, mas ele não ficou satisfeito com seu desempenho de retorno.

“Esta é uma abertura difícil para nós, em termos de viagem e cronograma, mas sem desculpas”, disse ele. “Temos que jogar melhor e eu tenho que jogar melhor e vamos nos recuperar.”

Rodgers (13 de 21, 167 jardas) disse que “errou alguns passes”, incluindo um passe fora do alvo para o wide receiver Garrett Wilson que foi desviado e interceptado pelo linebacker Demetrius Flannigan-Fowles. Seu destaque foi um passe para touchdown de 36 jardas para o wide receiver Allen Lazard — uma jogada livre na qual ele queimou os 49ers depois que eles pularam em impedimento.

O quarterback estrela passou a maior parte da noite no banco, assistindo sua defesa ser destruída pelos 49ers, que jogaram sem o running back estrela Christian McCaffrey. Os Jets permitiram oito drives de pontuação seguidos, algo que não faziam há pelo menos 45 anos, de acordo com a Elias Sports.

“Vamos consertar essa m—“, disse o técnico Robert Saleh sobre os problemas defensivos.

Os Jets tiveram a bola por apenas 21 minutos e 20 segundos, o menor tempo de posse de bola de um time liderado por Rodgers em qualquer início de sua carreira. Esta foi a 225ª partida de Rodgers na carreira. O jogo foi tão desequilibrado que Saleh, um ex-assistente do 49ers, tirou Rodgers com 4:32 restantes no quarto período.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Depois, Rodgers lamentou a incapacidade de sustentar os drives, apontando para as dificuldades do time no chão. Hall foi contido em 54 jardas em 16 corridas; ele também teve um drop e o fumble no shovel pass.

Fisicamente, Rodgers disse que se sentia “ótimo”, acrescentando, “sim, já faz um tempo. … Muita gratidão por estar de volta aos protetores. Muitas pessoas me ajudaram a chegar a esse ponto.”

Não parecia haver grandes problemas com sua mobilidade, mas ele não foi realmente testado. Ele não teve scrambles e apenas um dropback fora do pocket.

Ele foi sackado uma vez e pressionado em apenas cinco de 22 dropbacks, de acordo com o NextGen Stats. Curiosamente, o sack foi registrado por Leonard Floyd, que derrubou Rodgers na jogada que rompeu seu tendão de Aquiles na abertura do ano passado.

Naquela noite, a precisão característica de Rodgers não estava lá em passes curtos. Em passes de 10 jardas ou menos, ele completou apenas cinco de 12 para 46 jardas e uma interceptação (sem contar as telas projetadas). Ele terminou o dia com uma porcentagem de conclusão de 10,7% abaixo da expectativa, que é sua pior marca desde 2021 — a terceira de suas quatro temporadas de MVP.

“Nós nunca lhe demos uma chance de entrar no ritmo”, disse Saleh sobre Rodgers.

Rodgers foi vitimado por algumas quedas grandes, incluindo uma queda de terceira descida por Lazard na primeira série. Hall disse que pediu desculpas a Rodgers depois do jogo, dizendo que ele machucou o time com seus erros.

“Eu disse a ele que sentia muito por não ter jogado tão bem quanto poderia e no meu potencial”, disse Hall. “Ele disse apenas, ‘Vai ser uma longa temporada, mano. Não estou preocupado com isso. Você vai ficar bem.'”

Rodgers e nenhum dos titulares jogaram na pré-temporada, o que pode ter contribuído para problemas de ferrugem e tempo no ataque e na defesa. Wilson se ofendeu com isso, insistindo que a preparação deles no campo de treinamento foi boa. Rodgers também disse: “Isso é uma desculpa. Não vou usar isso. Acho que não deveríamos. Esperamos grandeza quando pisamos em campo.”

Seus companheiros de equipe estavam felizes por tê-lo de volta.

“Foi incrível”, disse Wilson. “Foi ótimo vê-lo lá, ouvi-lo no huddle. Vamos melhorar, mas quanto a vê-lo lá e ele estar saudável, se mantendo saudável durante todo o jogo, foi uma boa sensação.”