Erupção de esgoto espalha cocô em carros e pedestres na China em vídeo

Choveu cocô sobre carros e pedestres em uma rua movimentada da China quando canos de esgoto que transportavam dejetos humanos explodiram e lançaram cocô no ar… no que está sendo apelidado de “cocô-cano”.

Imagens brutas da região sul de Guangxi, na China, mostram excrementos explodindo de uma rua em construção, subindo no ar como uma erupção vulcânica.

Carros e pedestres passam enquanto a porcaria jorra a mais de 9 metros de altura como Old Faithful… e então a gravidade assume o controle e a descarga cai sobre todos abaixo.

O cocô cobre carros e passageiros azarados a pé, que estão no lugar errado na hora errada.

O vídeo ainda mostra uma perspectiva da câmera do painel do líquido marrom respingando no para-brisa de alguém. Felizmente, eles foram direto para o lava-jato.