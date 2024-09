Escola Superior do Ministério Público vai capacitar membros e servidores em curso de Comunicação e Oratória em Direito

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), por meio da Escola Superior, em parceria com a Casa da Palavra, vai promover um curso de Comunicação e Oratória em Direito. A capacitação será voltada para procuradores e promotores de Justiça e para analistas da área jurídica. A primeira turma deverá acontecer no próximo mês de outubro.

Durante reunião ocorrida no prédio-sede do MPAL, o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, declarou que, para além de ter bom conhecimento técnico no campo do Direito, também é importante para o representante do Ministério Público saber transmitir suas ideias com clareza e credibilidade. “Quando a gente consegue aliar saber jurídico, comunicação e oratória fica mais fácil convencermos as demais partes envolvidas no caso, no processo ou na reunião a entenderem a importância daquilo que está sendo proposto pela nossa instituição”, disse ele.

Presente ao encontro, o diretor da Escola Superior do Ministério Público de Alagoas, Marcus Rômulo Maia de Mello, ratificou a importância desse tipo de treinamento: “Comunicar bem é uma forma eficiente de agregar valor ao nosso trabalho, e é claro que a boa oratória nos torna profissionais diferenciados. E como ela é uma habilidade treinável, vamos oferecê-la aos nossos membros e servidores”, garantiu o promotor de Justiça.

A Casa da Palavra ficará responsável pela capacitação. Instituição destinada à formação de recursos humanos, mais precisamente à preparação de líderes, ela é dirigida pelo médico e professor Ricardo Nogueira. “Temos certeza que o curso aumentará o poder de expressão, convencimento e influência daqueles que fazem o MP de Alagoas”, afirmou ele.

As inscrições para a primeira turma deverão estar disponíveis em breve. Serão abertas 15 vagas, sendo 10 para membros e outras cinco para analistas da área jurídica.