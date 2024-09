Escolhas de pré-temporada de basquete universitário masculino de Dick Vitale para 2024-25

O basquete universitário é incrível, baby! Apertem os cintos, fãs do basquete masculino, porque estamos a poucas semanas do início da temporada 2024-25, e sei que vocês estão sentindo isso como eu. A empolgação está aumentando enquanto um novo grupo de Diaper Dandies está se preparando para entrar em quadra e mostrar o que eles têm.

Vimos mais movimentação de jogadores do que nunca, e que tal esse choque — John Calipari está no Arkansas! Dá para acreditar?! As histórias desta temporada vão ser de outro mundo, e estou aqui para dar uma espiadinha no que estou esperando.

PTPers de Dickie V (jogadores do horário nobre)

Na temporada passada, nunca houve dúvidas: Zach Edey era um homem entre garotos, levando para casa sua segunda honra consecutiva de Jogador Nacional do Ano. Dalton Knecht, do Tennessee, deu uma chance a ele, mas ninguém estava parando Edey. Nesta temporada, a corrida está aberta! Prepare-se, porque aqui está quem estou observando:

Cooper Flagg, Duke Blue Devils

Hunter Dickinson, Kansas Jayhawks

RJ Davis, Carolina do Norte Tar Heels

Mark Sears, Alabama Crimson Tide

AJ Storr, do Kansas Jayhawks

LJ Cryer, Houston Cougars

Generais do Andar de Dickie V

Agora, todos nós sabemos que quando chega a hora do torneio da NCAA, você precisa ter caras que possam lidar com a rocha sob pressão. Os times com os melhores distribuidores são os que dançam em março. Estes são meus guardas para assistir nesta temporada:

Mark Sears, Chris Youngblood, Latrell Wrightsell Jr. (Maré Vermelha do Alabama)

Dajuan Harris Jr., AJ Storr (Kansas Jayhawks)

RJ Davis, Elliot Cadeau, Ian Jackson (Carolina do Norte Tar Heels)

Braden Smith, Fletcher Loyer (Caldeireiros de Purdue)

Ryan Nembhard, Khalif Battle, Nolan Hickman (Gonzaga Bulldogs)

LJ Cryer, Emanuel Sharp, Milos Uzan (Houston Cougars)

Executores do Posto Baixo de Dickie V

E não vamos esquecer dos grandões lá embaixo. Dominar a tinta, baby — é uma forma de arte! Você precisa de comprimento na pista para ter sucesso. Confira esses grandões que vão controlar a tinta este ano:

Hunter Dickinson, KJ Adams Jr., Rylan Griffen (Kansas Jayhawks)

Cooper Flagg, Khaman Maluach, Maliq Brown (Duke Blue Devils)

Oumar Ballo, Mackenzie Mgbako, Malik Reneau (Indiana Hoosiers)

Clifford Omoruyi, Grant Nelson (Maré Vermelha do Alabama)

Alex Karaban, Samson Johnson, Liam McNeeley (UConn Huskies)

Ryan Kalkbrenner, Mason Miller, Jamiya Neal (Creighton Bluejays)

Equipe Marco Polo de Dickie V

As transferências Clifford Omoruyi e Kadary Richmond devem ser jogadores de impacto para seus respectivos novos times. Wendell Cruz-USA TODAY Sports

O impacto do NIL está mudando o jogo. Os times estão achando mais difícil manter seus jogadores principais, mas isso significa mais transferências de impacto! Aqui estão minhas principais transferências que terão impactos imediatos:

Johnell Davis, Arkansas Razorbacks (do Florida Atlantic Owls)

Clifford Omoruyi, Alabama Crimson Tide (de Rutgers Scarlet Knights)

AJ Storr, Kansas Jayhawks (do Wisconsin Badgers)

Kadary Richmond, St. John’s Red Storm (dos Piratas de Seton Hall)

Oumar Ballo, Indiana Hoosiers (do Arizona Wildcats)

Norchad Omier, Baylor Bears (do Miami Hurricanes)

Equipe Frank Lloyd Wright de Dickie V

Por fim, vamos dar um O de pé para os treinadores, baby! Esses maestros da linha lateral estão fazendo dupla função, não apenas treinando, mas também gerenciando seus elencos através do labirinto NIL. Aqui está minha lista dos arquitetos do sucesso em busca do anel de ouro em 2025:

Dan Hurley, Huskies da Universidade de Connecticut

Mark Few, Bulldogues Gonzaga

Bill Self, Kansas Jayhawks

Nate Oats, Alabama Crimson Tide

Kelvin Sampson, Houston Cougars

Matt Painter, Purdue Boilermakers

Vai ser uma temporada fenomenal! Mal posso esperar para ver o desenrolar!